台灣夜店ALTA獲Live Design 2018兩座國際大獎

2018年12月26日 17:43 中時 馮惠宜

全場環繞LED燈光緞帶特別以直線穿插彎角也挑戰了LED燈光的極致技術。（馮惠宜攝）

台灣電音夜店產業躍上國際舞台，今年10月在台中開幕的ALTA Nightclub日前參加素有「舞台藝術界奧斯卡」的美國Live Design大獎勇奪夜店項目中的「燈光視覺特效」及「音響」年度大獎，讓台灣夜店聲名大噪。

美國 Live Design素有「舞台藝術界奧斯卡」的美名，是由美國雜誌所主持的年度獎項，每年吸引數百組來自世界各地的舞台及演出製作團隊報名角逐，其比賽分藝術表演、夜店PUB、博物館類等6組，ALTA Nightclub在夜店組中獲得「燈光視覺特效」及「音響」雙料冠軍。

其他獲獎的包含了 Coachella 音樂節的舞台設計，NBA費城76人隊的主場硬體設計…等世界級的製作。ALTA此次獲獎也代表台灣在夜店舞台藝術殿堂已具領導地位。

ALTA源於拉丁文有「頂尖極緻」之意，一手籌劃 ALTA 的 theLOOP 團隊在台灣娛樂圈耕耘18年，先後創造LUXY、XAGA、OMNI等知名夜店。

ALTA總經理詹德恩指出，ALTA今年10月開幕，佔地達百坪，其燈光音響就耗資近億元，其音響設備為巨星演唱會指定品牌，舞台背後有高達15米的4面4K高畫質螢幕，而穹頂則是如花瓣設計，全場環繞LED燈特別以直線穿插彎角也挑戰了LED燈光的極致技術。

(中時 )