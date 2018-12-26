觀宏專案逃逸人數暴增至414人 比去年狂增10倍

交通部觀光局證實，4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，入住飯店後，有152人變裝脫逃失蹤。圖為越南團客走出飯店大門。（翻攝照片/中央社）

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昨日爆出史上最大規模脫團案件，旅行社帶5團、共153名旅客來台，最後竟全團逃光、僅剩1人。根據觀光局統計資料顯示，自觀宏專案2015年實施以來，共有414名旅客逃脫，每年逃脫人數不斷增加，2016到2018年（截至11月底），逃脫人數分別是29、33、352人，352人還不包括此次逃逸的152人，等於今年逃逸人數較前兩年暴增10倍之多。

觀光局在2015年11月推出觀宏專案，開放印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國6國，可透過觀光局指定的當地國旅行社團體旅遊或企業贊助之獎勵旅遊團申請電子簽證來台，也不必附上財力證明，過程相當簡單。

觀宏專案推出以來，共有22萬5702名國際旅客參與，其中2016年申請人數為2萬4312人，逃逸旅客有29名越南籍客；2017年申請人數為10萬1793人，逃逸旅客有32名越南籍客、1名柬埔寨籍客；今年截至11月底申請人數為9萬8744人，逃逸旅客有348名越南籍客、4名柬埔寨籍客，加上這次的152逃逸人數，等於今年共有500名越南客逃逸。

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此外，這次逃逸的旅客中甚至有3名是假領隊，且觀光局也搞不清楚該團是否有購買回程機票，觀光局長周永暉則一問三不知，僅不斷強調「是個案」，也承諾未來會加強審查，而外交部境管局也已在全面檢討。另外他說，已經拿到觀宏簽證的業者仍可入境。

觀光局國際組組長鄭瑛惠說，觀光局會要求組團社、地接社提供申請書、切結書、團員名單、行程表、出入境時間，審查通過後會送往移民署與相關單位核發簽證，至於外界質疑為何沒有審查機票，鄭瑛惠說，旅客通常會先申請簽證成功後，才會購買機票，因此觀光局也很難要求業者先附上機票。

(中時 )

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