北農快退休被搶了菜攤？ 韓國瑜親口證實

高雄市長韓國瑜25日夜宿高雄市果菜市場，到場時先與韓粉致意。（林宏聰攝）

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中時電子報

對於韓國瑜出馬競選高雄市長並在千辛萬苦之中當選，外界一直有民進黨「搶了菜攤、輸了江山」的傳聞。趙少康25日專訪韓國瑜，問韓國瑜是否在北農總經理只剩4、5個月任期時被逼退？韓國瑜回答表示，這是真實的！

高雄市長韓國瑜25日就職日當晚夜宿高雄十全果菜市場，接受趙少康《少康戰情室》訪問。趙少康問道，韓國瑜當時擔任北農總經理時，只剩4、5個月就要退休了，希望做到退休，若另外派一個人當副總經理，訓練好以後，韓國瑜退休，副總經理升任總經理。民進黨的人說打電話問，問話的結果是不行，韓國瑜必須立刻走人。所以激起韓國瑜反抗，後來才有今天選高雄市長，趙少康問「真是如此？這麼鴨霸，連只差幾個月做到退休都不行？這麼強悍？」

韓國瑜表示，這是真實的，從頭到尾都是真實的，負責溝通打電話負責聯絡的人，現在還在政府部門服務，有名有姓。韓國瑜還原當時情況，是因為民進黨某一個立法委員一直不停抹黑，才逼他反擊，所以這件事是完全真實。來溝通的是另一人。「我跟他說北農的複雜度不是一般人能想像的」，韓國瑜說，「你們想要接任總經理的人來，先接我的副總，大概有4、5個月，我讓他全部熟悉，我就離開，我就退休了，好不好？」

韓國瑜表示，這個聯絡人說，等一下，「我打個電話請示一下」。打完電話回來說，「對不起，我們不答應」，韓國瑜回想，「那不答應就不答應了，那我也沒有辦法了」，韓國瑜強調，這是真實的事情。

(中時電子報)

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