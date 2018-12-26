王義川批「谷關空氣瓶」vs.沈智慧競選CF：免實習 即戰力

2018年12月26日 18:07 中時 張妍溱

沈智慧26日公布首支競選廣告，近2分鐘影片細數6屆立委從政經驗，她指出，1年的立委補選任期內，需要一個即戰力的人。（張妍溱翻攝）

台中市長盧秀燕上任送1萬瓶「谷關空氣瓶」，第5選區立委補選綠營候選人王義川26日直播，拿「市府空氣瓶」調侃「市長換人，空氣馬上換新」，意指大家可蒐集台中空氣，送人當禮物。藍營候選人沈智慧公布首支競選廣告，近2分鐘影片細數6屆立委從政經驗，打出免實習，一上任即發揮戰力。

王義川說，現在台中人都自備空氣瓶出門，分送台北或高雄人，告訴大家台中空氣變很好，所以他從市政府拿些空氣來，因那裡現在是全台中空氣最好的地方，主要市長在那裡上班；他表示要將「炒麵空氣」和「綜合湯空氣」裝瓶，要讓在地味道的空氣隨時帶著走。

王義川指出，對於新市府就職花費上百萬公帑辦草地野餐，相較於台北市長柯文哲僅用7分鐘、8個字「我們就努力工作」來結束，認同柯的採最精簡的就職典禮。他說，台中人傳統早午餐是炒麵豬血湯，將拚出屬於北、北屯區的「早餐地圖」，帶大家衝台中小吃拚經濟。

台中市新聞局長吳皇昇表示，針對前交通局長王義川的「谷關空氣瓶」說，是市長盧秀燕自掏腰包在就職典禮時贈予參加民眾，代表改善空氣品質的態度和決心；另就職典禮的費用實際花費百萬元以下，可請王仔細查明、避免錯誤。

藍營候選人沈智慧說，1年的立委補選任期內，需要一個即戰力的人，不需蜜月期、不能把短短任期浪費在實習上，北、北屯區亟需建設，像大巨蛋、台中捷運延伸到經補庫，恢復纜車規劃，帶動大坑、新社地區發展等，應協助現任市長在立法院爭取中央資源配合地方建設，讓人民的理想落實。

(中時 )