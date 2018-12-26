《中時晚間快報》團費僅1萬 越南團新南向大漏洞

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綜合報導

◎團費僅1萬 越南團新南向大漏洞

東森旅行團接待的4個大型越南旅行團共153人，分別在21日及23日入境高雄，卻傳出有152人脫逃失蹤，成為宏觀專案以來最大宗假觀光、真偷渡案件。國民黨團今召開記者會，呼籲蔡政府通盤、全面檢討新南向免簽政策；藍委許毓仁更指出，失蹤的152人都沒回程機票，外交部領事事務局及入出境移民署未做好把關工作，應該咎責。

◎淘汰二行程機車 明年這6縣市再加500元

環保署為了鼓勵民眾儘速淘汰老舊二行程機車，明（2019）年起與交通部合作，推動大眾運輸消費金補助專案。在台北、新北、基隆、苗栗、台東、新竹市等6縣市，除了原先環保署的500元補助金，還可選擇第2種補助款方案，即領取1000元，但這筆錢必須先用在搭乘大眾交通運輸工具，亦即使用上有限制。

◎川普撂狠話 不給築牆費 政府不開門

美國部分聯邦政府機構自22日關門至今已5天，短期內並無結束的跡象。一個人孤零零過耶誕佳節的總統川普昨日狂發10則推文，揚言關門狀態會持續下去，直到他要的美墨高牆50億美元經費得到滿足。

◎正能量女神出輯 瑞瑪席丹坦言看淡生死

瑞瑪席丹將推出新專輯，她曾在第54屆金馬獎獲得最佳演員，而這次被唱片公司愛貝克思挖掘、嚴選出一個跨世代的新女聲，總給外界是陽光美麗形象的她，並熱愛運動給人無限的正能量，但少為人知的是，她曾在國外經歷重大車禍，幾乎喪失生命，青春的肉體留下大片無可抹滅的傷疤，身心的重創令她灰色、早熟，有看破生死的人生觀。

(中時電子報)

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