執行署推「交通正義專案」 欠稅欠費將強力扣車

行政執行署代理署長陳盈錦(陳志賢攝)

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行政執行署對於累犯交通違規、酒駕、超速、亂停車、欠繳稅費等之肇事車輛，卻仍在馬路上橫衝直撞，危害民眾用路安全，近日成立「交通正義專案」，結合各縣市財稅、監理單位及停車場業者成立平台，強力執行欠稅、欠繳費用的車輛，必要時查扣車輛，以落實交通正義。

行政執行署代理署長陳盈錦說，近年來各執行分署受理之小額案件大幅激增，統計今年1至11月，合計768萬餘件，占全部新收的996萬餘件的達77%以上。其中監理及交裁案件624萬餘件、ETC通行費案件94萬餘件、停車費案件48萬餘件。

陳盈錦強調，這4類案件之發生與義務人車輛密不可分，有擴大查扣執行欠稅欠費義務人車輛之必要。

他表示，各分署將強化執行此4類案件，絕對不再縱容累犯交通違規、酒駕、超速、亂停車、欠繳稅費等之肇事工具，仍然在馬路上橫衝直撞，危害民眾生命安全，還給民眾一個安全的交通環境，以落實交通正義。

陳盈錦指出，全國13個執行分署近日成立「交通正義專案」，結合各縣市財稅、監理單位及停車場業者成立平台，強力執行欠稅、欠繳費用的車輛，必要時查扣車輛，落實交通正義。

其中的創新作為，包括士林分署透過路邊停車收費系統及停車場收費管理系統等設施，追蹤欠款義務人車輛；桃園分署與地方政府交通局合作，即時資訊與強制力結合；彰化分署利用車載式車牌辨識系統暨跨股別查封執行；花蓮分署則運用大數據及智慧科技追查欠稅車輛。

(中時 )

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