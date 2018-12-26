影》五個粉絲不捨的退役球星（下）：「美國隊長」含淚退休

2018年12月26日 18:00 中時電子報 鍾亞芳 /綜合報導 /綜合報導

大都會內野手萊特（David Wright）退休

今年球季結束後，不少在大聯盟長時間奮鬥的老將都宣布退休，大聯盟官網選出5個球迷最不捨得告別的球星，其中大都會內野手大衛萊特（David Wright）雖生涯後期受到傷勢困擾，但他生涯突出的整體攻擊指數（OPS+），也讓不少球迷對他退休直呼不捨。

萊特因受到腰椎管狹窄症的影響，不僅動了3次刀，連出賽數也大樹影響，大約從他31歲至退休之間，他僅出賽211場比賽，包括2018年尾聲，2場向球迷以及球員生涯說再見的引退賽。

雖然過去5年間他的出賽受到傷勢影響，仍留下.296/.376/.491的打擊三圍，生涯超過5千個打數，他的整體攻擊指數（OPS+）133，在與其他三壘手的比較中，從1920年代開始，只有前費城人球星施密特(Mike Schmidt)、500全壘打俱樂部成員馬修斯（Eddie Mathews）、瓊斯（Chipper Jones）及布列特（George Brett）的比他還高。

至於原為捕手的老虎隊馬丁尼茲（Victor Martinez）並不會差毛爾太遠，在印地安人的16個球季，他繳出.295/.360/.455的打擊三圍，生涯擊出將近500支全壘打，以及超過400支的二壘安打。不過2012 年因為膝傷缺席整個球季後，他大多擔任一壘手以及指定打擊。

但是在馬丁尼茲35歲那一年，他打出.335/.409/.565的打擊三圍，在MVP票選第2名，成為在該年紀打擊表現最佳的球員之一，該年他獲得28次故意四壞保送，且只被三振42次，成為繼2004年邦茲(Barry Bonds)後，第2位單季轟出至少30發全壘打，且被三振45次以下的球員。

厄特利(Chase Utley)直到26歲才開始在大聯盟打滿整季，15年生涯安打數不到2千，開轟數少於300，且盜壘不到200次，但他盡可能地展現自己的價值，他雖沒拿過金手套獎，但卻有著明星級的守備。

不僅如此，厄特利上壘後的破壞力也成為球隊最有利攻擊之一，盜壘成功率高達8成75，他的WAR（綜合評價）來到65.4，讓他擠進二壘手的排名前十。

(中時電子報)