華山基金會缺年菜 餐飲業者辦桌請獨居老人圍爐

華山基金會缺年菜，北港餐飲業者辦桌請獨居老人圍爐。（張朝欣攝）

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華山基金會結合北港鎮廣味軒餐廳，26日舉辦歲末圍爐活動，提前為獨居老人歡慶元旦佳節。今年因選舉年基金會募集年菜情況不佳，至目前僅募得4成左右，希望社會大眾發揮愛心，幫助孤老們過個溫暖好年。

天氣漸冷，華山基金會為讓獨居老人度過1個溫暖的冬天，發起「愛老人，愛團圓」活動，邀集大家共同募集溫暖年菜，但今年適逢九合一大選眾人忙於選舉，目前全台年菜僅募得4成，北港地區更是連4成都不到。

北港仁一醫院院長室主任吳雅雯、協資實業公司董事長蘇紋亨、廣味軒餐廳老闆黃崇益、縣議員黃美蘭得知華山基金會困境，除了協助募集年菜，26日並邀集10餘名獨居老人到廣味軒圍爐，提前與老人家歡慶元旦。

吳雅雯表示，許多老人家獨居在家，每逢年節更顯孤單，1名70餘歲的阿嬤對她說「如果可以跟大家一起吃頓團圓飯，就算只有地瓜湯也沒關係」，讓人聽了很心酸，因此今年特別準備各種古早味料理邀請老人家一起圍爐。

華山基金會北港站站長鄒佳容表示，基金會除了募集年菜給獨居老人，還結合北港仁一醫院、北英獅子會、北港獅子會、北港警分局等單位，在寒冬中一起關心老人家的生活起居，目前選舉已經結束，希望各界把焦點轉向弱勢老人，用愛讓社會更美好無憾。

(中時 )

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