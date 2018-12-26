兩韓跨境鐵公路開工儀式卻動不了工 原因好冏

2018年12月26日 17:59 中時電子報 馮英志

南北韓26日為鐵路與公路對接計畫舉行開工儀式，是自兩韓領導人「文金會」後另一和解象徵；但由於針對北韓核子與飛彈計畫的制裁仍未解除，導致開工儀式卻動不了工的窘境，近期恐難見兩韓鐵路對接完工的歷史時刻。

兩韓26日舉行歷史性的鐵公路對接開工儀式，是自4月文金會後另一兩韓和解象徵。

根據美媒ABC新聞網（ABC News）26日報導，兩韓雙方今年10月同意重新連結自1953年韓戰後就中斷的鐵公路，雙方並於北韓邊境城市開城的板門車站（Panmun Station）參加開工儀式。今年4月南韓總統文在寅與北韓最高領導人金正恩的「文金會」上，同意舉辦鐵路與公路對接開工儀式，往重啟聯合工業區與重新連結交通路線邁出一步。

外界視這項開工儀式為兩韓領導人攜手跨越邊境後，另一兩韓和解跡象；不過，北韓非核化跡象並未明顯進展，美國仍維持對北韓制裁，讓這場歷史性的破冰工程無法動工，添了幾分遺憾。

報導指出，共有上百名南韓官員、政治人物與離散家庭成員參加開工儀式，北韓也有約百名代表團成員參加，聯合國、大陸、俄羅斯和蒙古也有官員加入。南韓統一部說，搭乘這趟特別列車的人士手持「首爾－板門」往返車票，車票上除有票價外，也有「感謝見證南北韓鐵路和公路對接和升級改造計畫的歷史性時刻」字句。

不過，基於北韓非核化進展停滯，華府也堅持維持制裁，使得需要運進北韓的維修工程所需的各種材料、資金和裝備還是無法獲得豁免制裁，因此開工儀式舉行後，究竟何時才得以動工，還是存在許多變數。

面對開工卻無法動工的窘境，南韓統一部表示開工儀式不代表立即施工，南韓還須與北韓就鐵路現代化水準、路線、計劃方式等具體內容進行磋商，以及「國際社會的合作」，意味國際需中止對北韓制裁，兩韓鐵路才有完工可能。

(中時電子報)