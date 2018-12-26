為何美國國防部購買四代機F-15X？

2018年12月26日 18:17 中時電子報 江飛宇

美國五角大樓正提出一項12億美元購買12架波音F-15X戰鬥機的預算草案，希望列在2020財政年預算要求的一部分。假如獲得批准，這將是自2001年之後，美軍再次購買F-15系列戰機。然而這是國防部的決定，美國空軍完全不希望再購買F-15，那麼為何五角大樓希望購買較早期F-15X?

The Drive報導，F-15X原本稱為「F-15 2040C」，與有著強大對地轟炸性能的F-15E打擊鷹不同，F-15X是單座戰機，顯示它是從F-15C防空型戰機進行優化改良而成。

美國空軍目前有235架F-15C，不過最後一架F-15C早在1986年已出廠，也就是說最年輕的F-15C至今也已32歲，因此美國空軍裡的多數F-15C都已經到壽命的中後期。有一半的F-15C經過「金鷹計畫」(Golden eagle)，全面換裝更進步的APG-63V3 AESA相陣列雷達，又有48架經過SLEP計劃改良，可以安裝AN / AAQ-31狙擊手筴艙，有紅外線與遠距光學搜尋能力。這些升級的F-15C，多數機齡較輕，而較舊型的F-15C大多維持原狀，目前主要是在二線部隊的國民警備隊服役，這也就是美國國防部計畫購買F-15X所要汰換的目標。

F-15X使用的APG-63V3雷達，與F-35的APG-81、F-16V的APG-83都是相似的，具備同時搜尋俯仰目標的能力。(圖/波音)

F-15X的升級幅度比金鷹計畫還要大，首先它是全新製造的，並強化機翼外掛強度，使它的掛載能力是原本F-15的兩倍！飛彈攜帶量從8枚躍升到16枚，而機體壽命達到2萬小時。駕駛艙會全面進化成全數位面板，儀表整合成觸控式的，風格將與F-35、F / A-18E Block III或JAS-39E相同。也會有頭盔顯示+瞄準的設計，再加上AESA相列雷達、紅外線/光學偵測筴艙，使得F-15X在航電系統上，幾乎完全與第五代戰機F-35同樣等級。

F-15X

然而美國空軍仍然認為它很落伍，因為F-15不具備匿蹤效果，而且它的雷達反射面相當大，所以空軍部長希瑟．威爾森(Heather Wilson)早在9月表示，空軍完全沒有興趣購買第四代戰機的F-15X，而是更願意擴大第五代戰機F-35的數量。

不過，波音公司不斷的遊說美國國防部，他們以激進的商業條款包裝F-15X，以便使美國空軍成為鷹戰機的客戶。在這兩年，波音的飛機競標非常激進，這一策略幫助他們贏得了UH-1替換的標案、海軍MQ-25無人加油機標案，以及TX教練機合同約，都以極低的開發成本與極快的交機速度得到勝利，當然得到美國國防部的好印象，而他們說服國防部購買F-15X的理由也很務實，主要就「比較省錢」。

波音表示，美國空軍所擔心的F-15X會影響F-35採購數量的情況是不存在的，因為F-15X主要替換未升級的國民警衛隊F-15C，而國民警衛隊的工作任務是維持美國本土的安全，既然是在美國上空巡邏，那麼有沒有匿蹤性能真的不重要。至於現有的F-15C繼續使用也不划算，因為早期的F-15C的航電系統沒有模組化與隨插即用的設計，每小時的維護費為4萬2千美元(1300萬台幣)，而F-15X可以將此費用降至2萬7千美元(830萬台幣)。 事實上，以色列同意這個說法，以色列雖然引進F-35，但他們已決定購買F-15IA，合約已經簽定，首架會在2023年交機。

(中時電子報)