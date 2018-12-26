媽祖醫院引進「經皮脊椎內視鏡」手術，嘉惠雲林沿海老人家

媽祖醫院引進「經皮脊椎內視鏡」手術，嘉惠雲林沿海老人患者。（張朝欣攝）

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中時

張朝欣／雲林報導

中國醫藥大學附設北港媽祖醫院發現雲林沿海不少老人家，因長年務農或從事勞動性較大工作，椎間盤突出情況比率偏高，特別引進「經皮脊椎內視鏡」手術，不僅傷口小且術後當天便可下床，解決患者術後需要有人看護的問題。

59歲陳女士因長期不正確姿勢搬運重物，造成下背痛合併左側下肢麻痛，曾多次到各醫院求診治療，但症狀一直沒有改善，近3個月來因為臀部、大腿後方、小腿肚外側疼痛加劇，已有1個多星期無法好好入睡。

經媽祖醫院骨科醫師曾準檢查後，診斷為腰椎第5節、第1薦椎間盤突出合併有左側神經根壓迫，安排微創無痛的「經皮脊椎內視鏡」手術，下肢酸麻現象立即顯著改善，且傷口僅約1公分，讓陳女士可以當天回家不用住院請人看護。

曾準表示，椎間盤在脊椎間扮演彈簧分擔脊椎壓力的角色，會隨著年齡的增長變得脆弱，容易因跌倒、不正確姿勢搬重物等情況下破裂造成椎間盤突出。若使用牽引、推拿方式有可能使椎間盤突出更嚴重，甚至損傷神經，所以最好由專業醫生檢查治療。

副院長馮逸卿醫師指出，「經皮脊椎內視鏡」的傷口僅0.5至0.8公分，且由於對肌肉的破壞極少、出血量也少，因此大多數病患術後當日便可下床活動，媽祖醫院為了嘉惠雲林沿海地區年長病患，特地引進此種先進的治療方法。

(中時 )

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