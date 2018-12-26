福島縣副知事來訪 遠航獨家直飛福島 明年4月起定期包機

2018年12月26日 18:02 工商 張佩芬

福島縣訪問團與遠航高階合照。圖：遠航提供

福島花見山公園美景。圖：遠航提供

福島大內宿雪景。圖：遠航提供

遠東航空在今年(2018)5月～7月及11月間推出福島航線包機，載客率近9成，昨（12/25）日本福島縣副知事畠利行特別率領福島縣觀光交流局，當地市村，旅行社及觀光團體代表前來遠東航空，感謝遠東航空對於台日雙方交流的貢獻與支持。遠航總經理曾金池與福島縣畠副知事決定，原預訂明年（2019年）僅2-3月每周四、日執行桃園-福島之包機，自4月起將延續，並以定期包機之方式執行。

福島縣畠副知事指出，福島縣春季的花海，夏季的海岸，秋季的楓紅，冬季的雪景，當地的四季分明，各有不同的觀光行程，歡迎台灣旅客造訪體驗福島的美。另外台灣的水果目前在福島縣當地造成話題，同時福島與台灣之間從學生至鄉鎮地方的交流，一直以來都與有緊密之互動，福島縣特別感謝遠東航空對於福島的支持，期待定期包機，能帶動更多旅客往返台灣及福島。

曾金池表示，今年(2018)福島包機成功雙向送客的成績是福島縣、遠航及台日兩地旅行社共同努力的成果，也是一場成功的台日交流經驗，遠東航空期待未來定期包機的執行能帶領更多旅客體驗福島大內宿的合掌村之美，以及福島必吃的喜多方拉麵！

目前桃園-福島之直航航班飛行時間平均約3個半小時，省去轉機及轉搭鐵路之耗時及費用，不僅提供台灣旅客最快速便利的旅程，同時也成功將日本旅客帶至台灣觀光，以2018年5-7月包機為例，共提供5640機位數，台灣旅客有2656人次，日本旅客有2548人次。遠東航空看好福島縣觀光之發展性，預計由目前之短期包機推廣到一年四季春夏秋冬的定期包機，包機相關行程請隨時關注遠航官網或各大旅行社訊息。

(工商 )