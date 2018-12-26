《金家》大魔王伊正累到長硬塊變爛肉 緊抱Q女療癒

2018年12月26日 18:20 中時 林淑娟

《金家好媳婦》演員出席殺青宴。（三立）

江宏恩。（三立）

黃少祺、趙駿亞。（三立）

伊正抱兩個女兒步步、靚靚。（林淑娟攝）

三立八點檔《金家好媳婦》26日晚上播出第250集大結局，25日晚舉行殺青宴，主要演員黃少祺、江宏恩、趙駿亞、伊正、謝承均、韓瑜等人齊聚一堂。飾演終極大魔王許英泰的伊正還帶兩個可愛女兒出席。伊正透露之前拍《一家人》時曾因太累導致免疫失調，右眼下眼皮處出現硬塊，後來惡化成蜂窩性組織炎變成一塊爛肉，「這幾天又出現類似當時的感覺，腦壓、眼壓都很高，還好戲已經殺青了」。

伊正回憶，當時他覺得右眼下眼皮浮腫，也摸到有硬塊，所以用手去按摩、擠壓它，沒想到擠破了造成蜂窩性組織炎，結果竟然潰爛，出現一塊約1公分見方大小的爛肉，當時他趕緊請醫生幫忙處理挖除，挖除後的第一周傷口有著很深的凹痕，那時很認真貼人工皮，快一個月才復原。

伊正說，前陣子戲份很重，他演過多部三立八點檔，但第一次覺得這麼操，好幾天都是日連夜、夜連日戲地拍，最高紀錄三天三夜沒睡覺，後來他根本不敢開車，都是搭劇組的車轉景。這兩天已經累到覺得腦壓、眼壓都升高，眼下也浮腫。

伊正飾演的許英泰，拍到25日下午才正式殺青，他坦言有豁然開朗的感覺，或許是因為有了家庭、小孩，過去從沒有一部戲讓他這麼想要趕快殺青，但因劇組感情好，又捨不得，這反派角色演久了也有感情。

他難得帶著妻小出席殺青酒公開亮相，兩個可愛女兒步步、靚靚成為全場吸睛「嬌」點。他前陣子為了趕戲經常睡攝影棚、幾天無法回家見女兒，偶爾回家洗澡只能親親睡夢中的女兒就馬上再出門。他說，兩歲9個月大的步步太久沒見到他會流露出生疏感，「當我說爸爸抱抱時，以為她會熱情奔向我，她竟然不讓我靠近。默默觀察了我10分鐘之後，才自己說爸爸抱抱，抱了之後就會黏住再也不肯下來」。

黃少祺也在拍《金家》期間腳趾長雞眼，曾去醫院挖除，但可能沒處理乾淨，他9月暫別劇組去大陸拍戲，雞眼又長了出來，且大到2.5公分，走路非常痛，日前返台趕拍《金家》殺青戲，回來第一天就直奔醫院處理，雖然現在傷口快結痂了，但還是沒完全好，後來發現這應該是「病毒疣」。已經8年沒有做健檢的他，也計劃近期要趕快去做全身健康檢查。

江宏恩說，他去年12月2日結婚，新婚已一年，但因忙拍《金家》沒時間帶老婆去度蜜月，「沒蜜月，只有蜜日，因為只有休息一、兩天，開車載她回台南娘家，或是去那種一天來回的行程」。超著愛小孩的他也因為沒時間「做人」而覺得懊惱，經紀人已經幫他空出長達兩個月的「做人假期」，希望他利用這段時間好好準備生小孩，明年2月才會正式加入《炮仔聲》。他說老婆想要去埃及，他則想要去美國看姊姊，

謝承均每次一殺青就會出國度假脫離一下角色，這次他計劃去日本長野、輕井澤滑雪，前兩天還先去人工滑雪場練習了3小時，「結果摔慘了，現在腰很痛。年紀大了，不堪摔」。

(中時 )