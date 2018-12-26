溯及5000年前台灣文化變遷！ 南科考古館啟動試營運

2018年12月26日 18:19 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

溯及至5000年前到300年前的六大文化層，出土文物數量更多達800多萬件！見證台灣考古文化變遷！國立台灣史前文化博物館南科考古館歷經十餘年籌備建設，今（26）日正式啟動試營運，試營運儀式特別邀請西拉雅吉貝耍部落張明海祭司，以傳統「開向儀式」為館祈福，表達尊重自然與傳承守護土地的精神。

今日由文化部次長李連權，南管局林威呈局長、史前館王長華館長等貴賓，一同參與試營運啟動儀式，共同見證南科考古館新扉頁，同時為明（108）年上半年南科考古館正式開館迎賓預作最完善且妥適的準備。南科考古館肩負典藏、研究、展示及教育等功能，以保存文化資產、推廣社會教育、促進國際文化交流為使命，期望讓國人更瞭解台灣豐富多元的文化面向。

試營運啟動由西拉雅吉貝耍祭司以傳統「開向祭告」儀式正式揭開序幕，祭司以水、澤蘭、酒、檳榔作為祭品，將一缸「向」水裝至西拉雅族傳統陶罐內，召喚祖靈降臨，禮告結束，邀請李連權次長一同將向水灑向四方，冀望藉由儀式表達尊重自然的護土精神，為全體人員及先住民祈福致敬，同時祈求館運順利福滿。

李連權次長表示，「很高興在此宣布南科考古館今天起正式試營運，更證實台南市是文化源遠流長的城市，南科有目前台灣最大的考古發掘區域，58處的考古遺址中，有可溯及至5000年前到300年前的六大文化層，出土文物數量更多達800多萬件，甚至囊括二千多具完整遺骸，保存了先民非常重要的生活點滴與風俗習慣。

史前館王長華館長表示，南科考古館擁有全台灣出土最多、跨越時間最長的遺址文資，六大文化時期的變遷，富含了豐厚的文化內涵與歷史深度，108年正式開館後，我們將籌劃多元豐富的展示內容，讓全國民眾更瞭解台灣源遠流長的文化脈絡，也期盼大家繼續給予南科考古館指教與支持。」

南科考古館以豐厚出土文化資產為基礎，設置一個特展廳與四個常設展廳，五個展廳主題各具特色。館內更有全台首座考古秘室，供遊客觀看文物整飭的過程，實地瞭解考古工作的重要性。南科考古館試營運期間將先行開放第一、第四展廳及特展廳，且尚未開放一般民眾參觀，將由館方主動邀請公私立團體組織及園區廠商參訪，藉此匯集各方意見調整服務品質、擴大營運能量，為正式開館作準備。

(中時電子報)