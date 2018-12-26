蔡依林20年演藝心酸淚崩「一定得衝！不能回頭」

2018年12月26日 18:23 中時 尤嬿妮

蔡依林（Jolin）26日在北京舉辦《Ugly Beauty》發片記者會，憶起曾被酸民以高標準檢視身材、表演及服裝等，Jolin在台上忍不住落淚，想對當時的自己說：「很不捨，雖然過去充滿泥濘、傷疤，但我還是走過來了，一定得衝，因為不能回頭了，覺得自己非常勇敢、非常地謝謝自己。」同時喊話：「未來將會更精彩，我很期待我的未來。」

新歌〈怪美的〉MV中，Jolin以戲謔手法呈現自己過往黑歷史，包括她10年前在金曲紅毯上被酸民批評的「花枝裝」、曾為了維持身材而吃「過水食物」的畫面，Jolin直言當時不斷催眠自己「我吃的才好吃、你們吃的不好吃」，自嘲「可怕的意志力、可怕的女人」。

她還有段時間不敢照鏡子、覺得怎麼看自已都很肥，MV重現當時畫面，還將Jolin特效合成變胖：「那時候我不知道什麼是漂亮，覺得每個人都漂亮，只有我自己最醜，一直走到心力交瘁，覺得我是不是有憂鬱。」2009年推出《花蝴蝶》專輯時曾想過退出演藝圈，幸好這樣的想法只在她心裡萌生，休完長假便打消念頭。

等了四年終於發片，Jolin開玩笑表示下一張也許要再等8年、甚至16年，「我不太知道後面的行程是什麼，但我知道我沒辦法逼迫自己太緊促地完成別人的期望」，至於明年出道20周年計劃？Jolin說：「希望有演唱會，上一個巡演幫助我建立與歌迷間的強韌互動。」

(中時 )