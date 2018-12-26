拾金不昧！郵差撿到2萬元秒送警局 還拒絕1成酬金

郵差盧建勳將拾獲內有1萬9828元的錢包送至派出所。（張亦惠翻攝）

友善列印
中時
郵差盧建勳將拾獲內有1萬9828元的錢包送至派出所，郵務稽查李保傑（左）、灣橋郵局經理陳義文（右）也都讚賞他拾金不昧不昧的行為。（張亦惠攝）

嘉縣灣橋郵局郵差盧建勳26日早上送信時，在竹崎五間厝附近的十字路口撿到內有證件、近2萬元現金的錢包，當下立刻向郵務稽查李保傑報告，將拾獲錢包送至鹿滿派出所，由員警通知失主點收領回。盧建勳表示，自己平常送信的時候，會順便注意一下住戶的狀況，算是另類的「守望相助」。

鹿滿派出所表示，郵差盧建勳在五間厝撿到錢包，送至派出所後，員警立刻通知住在富金村從事畜牧業的失主領回，盧建勳也婉拒索取1成的拾物法定酬金，認為這是他「應該做的事」。

灣橋郵局經理陳義文指出，鄉村地區老年人口較多，郵局方面除了針對同仁做相關操守、法規的教育宣導外，也希望郵差跟鄰里間維持良好的互動，有需要時經郵務稽查協調，也能有「客製化」服務。

盧建勳原先在縣府單位任職，後考上郵差，目前約任職4年半左右，盧建勳說，因為每天送信經過的關係，對自己負責的區段很熟悉，會特別留意附近的狀況，算是另類的守望相助服務，有時候也會「順便」關懷獨居的長者。

陳義文說，現在老年人口越來越多，透過每天都經過的郵差關懷長者，在外地的子女也會比較放心。盧建勳認為，當郵差對他來說是「很快樂」的工作，雖然有一定的辛苦，但因為這個工作跟住戶變成朋友，甚至有長輩會請他吃水果，都是很珍貴的收穫。

(中時 )

溯及5000年前台灣文化變遷！ 南… 盧秀燕送谷關空氣 工研院推這瓶…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。