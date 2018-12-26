拾金不昧！郵差撿到2萬元秒送警局 還拒絕1成酬金

2018年12月26日 18:30 中時 張亦惠

郵差盧建勳將拾獲內有1萬9828元的錢包送至派出所，郵務稽查李保傑（左）、灣橋郵局經理陳義文（右）也都讚賞他拾金不昧不昧的行為。（張亦惠攝）

嘉縣灣橋郵局郵差盧建勳26日早上送信時，在竹崎五間厝附近的十字路口撿到內有證件、近2萬元現金的錢包，當下立刻向郵務稽查李保傑報告，將拾獲錢包送至鹿滿派出所，由員警通知失主點收領回。盧建勳表示，自己平常送信的時候，會順便注意一下住戶的狀況，算是另類的「守望相助」。

鹿滿派出所表示，郵差盧建勳在五間厝撿到錢包，送至派出所後，員警立刻通知住在富金村從事畜牧業的失主領回，盧建勳也婉拒索取1成的拾物法定酬金，認為這是他「應該做的事」。

灣橋郵局經理陳義文指出，鄉村地區老年人口較多，郵局方面除了針對同仁做相關操守、法規的教育宣導外，也希望郵差跟鄰里間維持良好的互動，有需要時經郵務稽查協調，也能有「客製化」服務。

盧建勳原先在縣府單位任職，後考上郵差，目前約任職4年半左右，盧建勳說，因為每天送信經過的關係，對自己負責的區段很熟悉，會特別留意附近的狀況，算是另類的守望相助服務，有時候也會「順便」關懷獨居的長者。

陳義文說，現在老年人口越來越多，透過每天都經過的郵差關懷長者，在外地的子女也會比較放心。盧建勳認為，當郵差對他來說是「很快樂」的工作，雖然有一定的辛苦，但因為這個工作跟住戶變成朋友，甚至有長輩會請他吃水果，都是很珍貴的收穫。

(中時 )