「女足隊長」王湘惠觀戰東岸聯盟 要替花東覓活路

中華女足隊長王湘惠（後排右三）到東岸足球聯盟觀戰，也替小女生們打氣。（王湘惠提供）

友善列印
中時電子報
／綜合報導

由台灣足球發展協會主辦的第1屆東岸足球聯盟5人制足賽，從12月8日展開為期1個半月的周末熱戰，現任中華女足隊長與中華足協理事王湘惠上周末特地到台東體中觀賽，除了替參賽的國、高中小球員們加油打氣，也向基層教練了解花東足球現況，希望在「少子化」的考驗下，替東部足球找出一條活路。

「這一趟看到台東足球的蓬勃，令我印象深刻，當天在另一個場地還有辦縣長盃國小足賽，很可惜礙於時間沒能去看。」王湘惠說，儘管有些球員是到國中才開始接受足球訓練，但有教練願意去基層紮根，在少子化的情況下能有這麼多隊伍參賽，真的很不容易。

王湘惠指出，現在東部學校的學生少，不夠人數組11人制足球隊，也許是5人制比較好推動的原因。不過就像前巴西球星羅納迪紐（Ronaldinho，或稱小羅納度）也踢過5人制奠定技術，最終仍在11人制發光，應思考如何結合基層的5人制能量來拉抬11人制。畢竟球員長大要靠足球討生活，舞台主要還是11人制。

王湘惠也發現到，比賽的台東體中硬體條件不錯，可惜場邊的觀眾不多，畢竟花東幅員遼闊，每個周末進行的聯賽，要家長都能陪同兒女到場，交通上也不容易。這一點，西部都會的俱樂部經營模式，在東部就未必適用了。

「東部都是校隊型態，不像西部都會區的足球俱樂部，有比賽可能家長幫忙載，東部球隊如果沒有交通費用，可能就不會參加比賽了。偏鄉家庭有很多隔代教養的狀況，爸媽可能都在外地工作，教練的角色就更重要了。」王湘惠說。

作為花蓮出身的足球員，王湘惠很在意花東足球的發展，她也以自己隨前足協青年發展部門總監黑田和生，到基層推展足球的經驗，建議將東部縣市分成2、3個點，如將花蓮分成北中南區來做訓練營，並舉辦地區的國小聯賽，來解決花東城鎮距離較遠、人口較少的問題。

(中時電子報)

影》五個粉絲不捨的退役球星（下… 臺灣運彩拋磚引玉 盼吸引更多企…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。