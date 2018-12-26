鮮肉歌手出新歌 金主砸1500萬宣傳不心疼！

2018年12月26日 18:50 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

新人男歌手古曜威今年5月發行個人第一張單曲《MyLove雲端戀人》之後，因他在抖音TikTok app中，擁有20萬粉絲高人氣，近期他發行第二張單曲《MYLOVE 一起去旅行》宣傳預算竟然高達1500萬元，更包下市政府戶外電視牆，於今年跨年夜當晚，聯播三小時，古曜威也將於1月1號和粉絲在西門町一起觀看MV首播，號稱預算天王級。

古曜威在元旦將舉行簽唱會，並與歌迷一起看MV首播。（圖／翻攝自古曜威臉書）

古曜威因在學生族群的高人氣，讓金主與經紀公司相當看好，在2019新年的第一天，再推出第二張旅行單曲《MYLOVE 一起去旅行》，近日上傳15秒預告，短短一小時之內，吸引兩千多人翻拍，目前累積破五千人一同翻拍，讓古曜威再次因手勢舞而人氣爆漲。

古曜威不只宣傳費極高，就連身上行頭都是名牌，打造出天王等級排頭。（圖／翻攝自古曜威臉書）

經紀公司甚至邀請為蔡依林、周杰倫、林俊傑等天王天后指定的造型設計師為他打造3套打歌服，且每套製作費高達6位數。據悉，其中一套宣傳服是藍色襯衫搭配土黃色長褲，並搭配37000元LV鞋，全身行頭破12萬台幣；另一個則是穿著棒球裝坐在深山公路上，經紀人透露，「襯衫將近2萬台幣、腳穿Gucci限量經典鞋款，要價36000元、雙色墨鏡要價18000元，全身行頭破15萬新台幣。」

在抖音上相當知名的古曜威，每每發新歌都有手勢舞讓大家模仿。（圖／翻攝自古曜威臉書）

MV邀請同門藝人馨亞跨刀演出，並找金曲導演黃中平操刀，經紀公司看到腳本後，發現旗下藝人既要上山又要下海，還要攀爬懸崖，趕緊幫2人與工作人員投保1000萬元保險，完全以製作天王專輯規格來打造古曜威的單曲。

(中時電子報)