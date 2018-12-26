盧秀燕送谷關空氣 工研院推這瓶更厲害！網友求團購

2018年12月26日 18:42 中時電子報 陳儷方

網友很捧場地問「那麼…在哪裡才買得到呢？」（圖／翻攝工研院臉書）

台中市長盧秀燕在競選期間大打台中空污問題，就職典禮當天，更準備了1萬瓶「谷關空氣」當做就職小禮物，發送給市民。台灣空氣真的糟到要賣空氣了嗎？工研院KUSO推出「頂級實驗室空氣」，研究人員都吸同款空氣，寫報告精神百倍！但hashtag「博君一笑」，就怕真的有人要買！

工研院在臉書PO出這批工研院實驗室裝來的空氣，就是研究人員平常吸的空氣，「頭腦清晰精神百倍，寫報告都寫得特別快呢！」，包裝頂級實驗室空氣的瓶子，也很有料，看起來應該是血清瓶，「採用頂級實驗室處女玻璃材質，厚實、乾淨透明，耐溫攝氏500度。凹型設計，方便握取，瓶蓋符合歐盟食品級塑膠規範，耐溫140度。」

盧秀燕的就職小禮物「谷關空氣」瓶子很小，根本只有試管份量，工研院這瓶比較大瓶，網友很捧場地問「那麼…在哪裡才買得到呢？」、「我也想吸一口可以精神百倍的空氣啊」、「太厲害了！這種清澈透明感，倍覺清新！」、「不管裡面裝了什麼，都給我來一打！」、「太棒了，求團購」。

但也有網友跟工研院認真了，「該不會有抽真空，再打開瓶蓋讓空氣進入吧！」、「真的覺得賣空氣罐，很騙人錢耶，真的如果收到去外國，買回來這樣的紀念品，真的有點無」，惹得工研院有人忍不住回應了，「回憶無價XD」。

(中時電子報)