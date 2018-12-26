陸少女慘淪獸父子性奴！強姦6年誕下3子女

大陸河南省一名14歲少女2012年負氣離家後，就被人強行帶走，慘淪禽獸父子性奴6年，還誕下3名子女。（示意圖／shutterstock）

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中時電子報

大陸河南省一名少女14歲時負氣離家，自此與家人失聯，原來她是遭人綁架，淪為一對父子的性奴，時間長達6年，並為禽獸父子誕下3名兒女，今年初少女被尋獲，可憐長期受辱，神智已不清，確診為精神分裂症。

據南華早報及東網報導，少女小茉2012年因與兄長吵架，負氣離家，自此未再返家。她生於破碎家庭，父親多年前已離家，失蹤當時母親也在坐牢，因此家人並未將她失蹤消息上報警察局，直到2016年少女母親李艾玲出獄才知事態嚴重。

李艾玲隨後開始在大街小巷張貼女兒尋人啟事，今年初在一個住宅區派發傳單時意外發現全身穿著破爛衣服的小茉，她立刻上前與女兒相認，只是小茉一時間認不出來，掙扎了一會兒才喊了聲「媽」，而且還不願意與李艾玲回家，嘴裡只唸著：「孩子，有孩子”。」

李艾玲立刻報警，並夥同警察前往小茉這些年居住的房子，這才發現她已有了1個5歲左右兒子，及一對1歲多的龍鳳胎。

經過調查，小茉當年離家時，被一名60多歲鄭姓男子拐回家，淪為鄭男與他兒子的性奴，小茉被迫天天與鄭男兒子睡一起，有時與鄭男睡，有時更是三人一起睡。

李艾玲與警方原先以為小茉僅是與鄭男兒子有孩子，因此決定讓小茉嫁進鄭男家作兒媳，也算是解決了這件事，不過小茉的精神狀態相當不穩，時不時自己傻笑，經鑑定後才發現患上精神分裂症，之後更吐露自己被囚禁期間，在鄭男妻子目睹下遭鄭男強暴，她若想逃走，便會被毒打一頓、被板凳砸。小茉說：「試過幾次後我就不敢走了。」

最近親子鑑定報告出爐，小茉大兒子原來是與鄭男所生，龍鳳雙胞胎則是與鄭男兒子所有，目前警方已經以涉嫌強姦罪拘捕鄭男。

報導指出，小茉當時離家，是因為對網咖上癮，經常徹夜不歸，一次又向兄長要錢去網咖不成，反遭兄長甩了一巴掌，因此憤而離家，自此便音訊全無。

(中時電子報)

文章來源：Chinese teen who was kept as sex slave in man’s flat for six years bore children to both him and his son

文章來源：14歲失蹤少女淪禽獸父子性奴　姦淫6年誕3孩

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