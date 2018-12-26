金門籌建扶幼館 莊振源捐款20萬元

金門金寧鄉代會主席莊振源（中）今（26）日下午，在縣議員石永城（左二）陪同下捐贈扶幼館建館基金20萬元。（李金生攝）

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莊振源（右二）期待自己拋磚引玉，有更多人加入愛心行列，一起來關懷弱勢兒童和家庭。（李金生攝）

金門金寧鄉代會主席莊振源今（26）日下午，在縣議員石永城陪同下捐贈扶幼館建館基金20萬元，期待拋磚引玉，有更多人加入愛心行列，由金門家扶中心扶幼委員楊肅謙及中心主任李桂平代表接受，現場溫馨感人。

莊振源表示，選舉前他得知石永城議員捐款協助家扶中心，回饋曾幫助過他們的人，也發願要跟進做好事。但因選舉忙碌抽不出時間，在選舉事務告一段落後，就拉著石永城議員和〈金門縣三山積善堂顏、柳督察使民俗協會〉理事長王壬華，一起來到家扶中心捐出建館經費，希望盡一起之力，結合社會大眾給受扶助兒童一個「新家」。

金門家扶中心主任李桂平表示，莊振源夫婦從2015年8月起，共同擔任金門家扶中心的長期助養人，每月捐助1200元幫忙弱勢的兒童，期間未曾中斷過，善心義舉讓人感動。

莊振源決定另掏腰包再拿出一筆錢，配合選舉補助款全數捐給母校寧中小，充實教學經費，表達對母校栽培的感謝。

已走過50多個年頭的金門家扶中心，扶幼館總經費約八千餘萬元，目前只籌措約一半，建館工作還有一段長路要走。該中心期待在社會大眾愛心支持下，順利完成這項規畫和努力多年的目標，以更完善設施在下一個50年，幫助更多弱勢兒童和家庭。

(中時 )

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