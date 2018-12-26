為何體力比他好？韓國瑜睡覺穿襪子 不忘再提陳其邁…

為何體力比他好？韓國瑜睡覺穿襪子，不忘再提陳其邁…（圖／資料照）

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中時電子報
韓國瑜菜市場的第一夜 中天直擊市長房間！（影/中時電子報 臉書）
韓式睡法首曝光 雙手握拳（影/中視新聞 YouTube）

官方撒糖！新任高雄市長韓國瑜上任第一天獻給高雄十全果菜市場，市場幫他準備了一張雙人床及一條被子，而韓國瑜推薦穿襪子睡覺時，不忘提陳其邁，引起網友直呼：「他怎麼知道邁邁沒穿（笑）」。

韓國瑜上任第一天獻給高雄果菜市場，他說到能回到菜市場睡覺很開心，對於穿襪子入睡的習慣，他則說「這樣體力比較好，可以光著屁股但襪子不能不穿」，韓國瑜說他睡覺一定要穿襪子，並表示因為可以保足陽氣，甚至打趣地說：「為什麼我體力一直比陳其邁好？（韓國瑜比跑跳動作），你們知道原因嗎？因為他沒有穿襪子睡覺的習慣。」

韓國瑜大「床照」，也不忘爆料有關邁邁的資訊，馬上讓網友們又炸鍋了，紛紛邪笑回應，「邁邁沒穿襪子睡覺XD」、「攻要體力好，體力好要穿襪子，體力不夠只能當受」、「他怎麼知道邁邁沒穿？>///<」、「樓上母湯喔，邪笑」、「官方灑糖」、「官逼同死」、「還是報紙下面是邁邁，我快笑死XD」。

「其邁要先問韓總穿什麼牌子的」、「聽說也是穿軍人的襪子」、「跪求其邁回答有沒有穿襪子」、「睡覺則是要穿襪子，因為陽氣從腳底生要保暖」。不過也有人吐槽，「到底為何睡覺要S腰帶」，有人則回答「S腰帶他被沈玉琳訪問有說過，是日常活動在繫的」。

(中時電子報)

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