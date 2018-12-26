苗栗青年表現亮眼 刷新紀錄

2018年12月26日 19:32 中時 何冠嫻

大湖農工學生許人傑（左二）、蔡佳勳（右二），今年分別在全國高級中等學校技藝競賽的室內空間設計、模具職種勇奪全國第一名。（何冠嫻攝）

苗栗農工在全國高級中等學校技藝競賽奪下9項金手獎。（何冠嫻攝）

苗栗青年在各領域表現亮眼，創下佳績揚名國際。（何冠嫻攝）

苗栗青年在各領域表現亮眼，後龍花生糖青年業者不但獲得海峽兩岸最受歡迎伴手禮第一名、縣內學子們也在全國技藝競賽刷新各項成績紀錄，縣長徐耀昌26日頒獎表揚青年的傑出表現。

第11屆海峽兩岸（泉州）農產品採購訂貨會品牌企業總評榜，吸引國內外12個國家、逾470家企業參展，來自後龍鎮「阿母ㄟ手藝」的手工脆皮花生糖榮獲最受歡迎伴手禮獎第一名。君毅高中學生彭文哲今年跨級與大學生籌組「哈雷戰士」隊伍，參加2018WRO國際奧林匹亞機器人世界賽，在63國共486支競賽隊伍中脫穎而出，榮獲大專組世界大賽銀牌，為國爭光。

此外，青年學子在全國高級中等學校技藝競賽中，更是表現突出，苗栗農工囊括9項金手獎、15項優勝及7項團體獎，總獎牌數為竹苗第一，其中有3位學生在食品加工、食品檢驗分析、農場經營等職種拿下全國第一名，再創校史新高。

另，君毅高中奪下機器人職種全國第一、三義高中學生陳佳彤也以商業廣告職種榮獲全國第一的好成績。大湖農工也勇奪12項優勝，學生許人傑在室內空間設計職種獲全國第一，其作品驚豔評審與其他參賽者，明年將有機會到德國參訪交流，學生蔡佳勳過去2年參賽雖未得獎，今年不畏失敗以足夠經驗與實力，在模具類別皆勇奪第一，表現優異。

徐耀昌表示，技職教育不僅為台灣產業之根，也是產業發展最重要的競爭力，鼓勵學子發掘興趣培養為專業，展現自我價值，並盼獲獎青年皆能保持積極進取的態度與精神，繼續努力。

(中時 )