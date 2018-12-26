北京交大實驗室爆炸視頻曝光 3名學生死亡

2018年12月26日 18:55 中時電子報 盧伯華

北京交大實驗室爆炸 至少3名學生死亡

據北京市消防單位表示，北京交通大學實驗室26日發生爆炸，3名在實驗室內的學生不幸喪生。

據多名網友在微博上發文表示，北京交通大學東校區2號樓發生火災，當時學校正在考試，教室燈突然閃閃滅滅，隨後老師說：「著火了！」並讓他們快跑。

北京市消防局官方微博表示，「北京交大東校區2號樓起火的警報，經核實，現場為2號樓實驗室內學生在進行垃圾滲濾液汙水處理科研試驗時，發生爆炸，消防部門正全力處置。」

北京交大實驗室發生爆炸，有3名學生死亡。（圖／新浪微博）

該聲明又提到，「該起意外造成3名學生死亡。」

北京交通大學官方微博於稍晚指出，初步核實今日上午事故為環境工程實驗室內進行垃圾滲濾液污水處理科研試驗時發生爆炸引發火災。上午10:20，火情得到控制，3名參與實驗的學生在事故中不幸遇難，沒有其他人員受傷。學校已第一時間成立工作小組，書記校長任組長，及時在現場組織救援、安全防護和善後工作 。因相關部門還在進一步做調查清理工作，請師生暫時不進入警戒區。

陸媒報導說，這起意外發生在早上9點30分過後，位於北京市東區的北京交通大學校園內。約30輛消防車隨後趕赴現場，火勢在將近1個小時後獲得控制。當地主管機關正針對事故原因展開調查。

(中時電子報)