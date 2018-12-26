警界帥美加持 臺中市警局送專屬帽T潮帽民眾搶

2018年12月26日 19:17 中時 張妍溱

潮帽的警鴿重新設計，象徵警察勇猛、敏銳、矯捷等專業。（張妍溱攝）

臺中市警察局臉書社群「TCPB局長室」，日前粉絲團按讚數突破百萬，為感謝臉友們熱烈支持，祭出抽獎送粉絲團局長室專屬的帽T與紀念帽，活動發布當天，逾2300位網友參與並留言，拍攝臉書宣傳照的帥氣男警與甜美女警，瞬間爆紅，贈品令民眾跟風搶破頭。

臺中市警局粉絲專頁小編員警蕭聖翰說，連帽上衣右臂警鴿圖騰，象徵警察勇猛、敏銳、矯捷，帽T「TCPB」英文字樣代表臺中市警察局，另有「勇者無懼」的英文，表示警察身為人民保母，不管任何情況、懷抱勇氣，正義面對，把打擊犯罪及維護治安、交通工作做好。

活動逾2300位網友參加，還有網友留言問，「帥氣男警與甜美女警」是外拍模特兒還是真警察？另有網友建議市警局推商品，要自掏腰包團購。市警局表示，因活動參加踴躍，將考慮「加碼」贈品數量，讓更多人來參加。

活動分為3階段，送出5組帽T加紀念帽、15件帽T與35頂紀念帽，活動至1月2日截止，隔日公布得獎名單；臺中市警察局2016年成立臉書粉絲專頁「TCPB局長室」，至今有23萬名粉絲，這次找來警界帥哥劉源昇、美女楊舒婷當麻豆加持，讓宣傳效果大大加分。

(中時 )