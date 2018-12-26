通霄花海不停辦！明年1月中旬起 通苑花海嬌豔登場

2018年12月26日 19:38 中時 巫靜婷

通霄、苑裡先後推出花海，要給出遊民眾「好看」，圖為苑裡鎮去年向日葵花海勝景。（巫靜婷翻攝）

苗栗縣2大海線鄉鎮通霄、苑裡，搶推花海吸人氣，要給遊客最驚豔的花海體驗，圖為苑裡鎮去年花海勝景。（巫靜婷翻攝）

通霄、苑裡先後推出花海，要給出遊民眾「好看」，圖為苑裡鎮去年繽紛遼闊的花海勝景。（巫靜婷翻攝）

曾入選2008年「10大景觀花田」的苗栗縣通霄鎮花海，多年由中央與縣府補助辦理，然今年鎮公所稱經費不足「喊卡」花海，令民眾大嘆可惜，鎮農會得知消息即向農業處申請計畫，決定在外環道等地延續花海盛名，另苑裡鎮亦舉辦花海盛宴，2大海線鄉鎮先後要給民眾「好看」。

通霄鎮公所指出，花海為地方年度重要盛事，過去10幾年向中央及縣府申請補助景觀作物經費，於冬季休閒期稻田播種向日葵、波斯菊等綠肥植物，花季時繽紛且遼闊的美景，令不少民眾開車前往賞花拍照，好不熱鬧，今年因中央取消補助，考量經費不足而停辦。

縣府農業處表示，中央因落實種地肥與景觀作物2者補助標準要一致，而取消補助各地休耕與地方觀光結合的花海種子，過去辦理花海，縣府有補助其5成種子經費，而此次通霄鎮農會已向縣府申請「綠色環境對地補貼」計畫，其中花海推廣項目，緩解通霄花海停辦危機。

通霄鎮農會推廣股表示，目前已在外環道附近休閒期農田，灑上向日葵、波斯菊以及萬壽菊等種子共近13公頃，預計明年春節至元宵節前夕，通霄外環道花海將大放異彩，清香的泥土孕育出豐富生命力的花蕊，屆時必定美不勝收。

隔壁鄉鎮苑裡亦不遑多讓，苑裡鎮公所農業課表示，已於山腳外環、苗43線、錦山公園交會處，種植面積約12公頃的大波斯菊、黃波斯菊、萬壽菊、向日葵等花類，由於各花期不一，建議最佳觀賞期間為明年1月中旬至2月初。通苑地區先後推出花海，展現海線鄉鎮不一樣的風光。

(中時 )