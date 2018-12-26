周曉涵化身「最正女警」 自曝有這方面的障礙

2018年12月26日 19:11 中時 林淑娟

周孝安、周曉涵、林昀希、邱昊奇。（三立）

酒令、周孝安、周曉涵、林昀希、邱昊奇、范峻銘。（三立）

周孝安、周曉涵、林昀希、邱昊奇。（三立）

周曉涵。（三立）

周曉涵在三立八點華劇《必勝大丈夫》中飾演工作擺第一的正義女警，被封「最正女警」，劇中男友周孝安26日與林昀希、邱昊奇至警局探班，劇中另兩位搞笑警察酒令與范峻銘還客串擔任串場主持。周曉涵拿周孝安示範制伏歹徒動作時有模有樣，不過她自曝演女警有個很大的障礙就是「跑步」，因為她從小除了跑很慢、跑步姿勢也很可笑，身為愛面子的獅子座，自然就更討厭跑步了！

周曉涵笑說自己從讀書時期就討厭上體育課，因為跑步姿勢很好笑，她都會用盡各種理由不上，笑說：「這真的很困擾我！」有次劇情要拍周曉涵追壞人的大特寫，原本一起陪著跑的人全都蹲在路邊拿手機錄影，大家一起狂笑她。她說，明明這部戲不算動作戲，但對於反應慢、神經大條的她來說，已經是動作很多的動作戲。

其實開拍前周曉涵曾和梁正群等人一起接受訓練，學習擒拿術，以及警察標掏槍、拿槍等標準姿勢，後來親自實習及拍攝，她更體會到當警察真的很辛苦，特別是女警穿上防彈衣，壓胸的感覺真的很不舒服，且劇中她拿仿真槍拍攝，一直喊槍怎這麼重。

她自卑地說，反而是曾經兩度演過警察的周孝安比她還像警察。而周孝安對周曉涵的評語就是「好狠」，他說每次拍親熱戲時，周曉涵完全不會控制力道，輕輕一拍就讓他感受到「掌風」，要背從環抱時，她就會從後面往前衝，讓他站不穩，一點都不浪漫。不過因為她平常一副女王的樣子，所以他也很愛捉弄她、嚇她，「就是想看她被驚嚇後發出『哎呦～』的撒嬌樣子！」

周曉涵表示這次而這次難得在真警局出外景，周曉涵說人生唯一進過警局就是為了車子與人擦撞，不過戲拍攝至今，她真沒有看過甚麼重大要犯被送進警局。「如果現實生活會想過要追女警嗎？」周孝安及邱昊奇都異口同聲表示沒想過，邱昊奇笑說：「一般男生都不是會說護士或空姐嗎？」

林昀希這次在劇中飾演周曉涵的二妹，觀眾對她印象最深的是在《姊的時代》中飾演藍鈞天的小三女友，讓觀眾氣得牙癢癢，這次好不容易扶為正宮，卻在婚姻中與老公對簿公堂，面對翁婿問題在劇中她不會說老公或男友不好，不想發生問題，但私下的個性卻是有話就要說，絕不會容忍。

(中時 )