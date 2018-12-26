兩岸防疫通報中斷？ 農委會：是陸方未回應

2018年12月26日 19:17 中時 游昇俯

游昇俯／台北報導

針對大陸非洲豬瘟疫情爆發，台灣陸委會曾三度發文詢問陸方，但未獲回應，大陸國台辦發言人馬曉光今（26）日稱，兩岸非貿易農產品疫情訊息交換之所以中斷，與我方聯繫單位異動有關。但農委會今表示，台灣窗口一直是農委會防檢局，沒變動過，國台辦發言是「混淆視聽」，呼籲陸方向我提供疫情通報，才有助緩和兩岸關係。

兩岸針對農產品疫情通報，自2004年起，即由台灣財團法人農村發展基金會，與陸方海峽兩岸農業交流協會議定交換訊息，防檢局便透過此機制，通報口蹄疫及禽流感疫情，持續到2017年；同時，兩岸亦在2009年簽訂「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，透過此機制，針對農產品重大疫情及貿易農產品發現有害生物，互相通報。

防檢局副局長鄒慧娟表示，自大陸8月份傳出非洲豬瘟疫情，防檢局即透過合作協議所商定的業務聯繫單，先後5次向陸方洽詢疫情防控措施，並促請其向來台旅客宣導禁帶肉製品，但一直未得到陸方回應。

農委會副主委李退之表示，合作協議是在2009年由海基會董事長江丙坤及海協會會長陳雲林所共同簽訂，經行政院核定、同時函送立法院備查，國台辦發言人說因我方窗口變動導致他們無法通報，「完全是錯誤的」，我方防疫窗口一直是防檢局，反而是對岸原定窗口「質檢總局」，在其組改過程中不見了。

李退之指出，過去台灣對於重大疫情如禽流感，一向依此管道正式通報陸方，也五度詢問非洲豬瘟疫情，但完全「石沉大海」；大陸目前已有23省／市／區爆發疫情，若23省還不叫「大規模疫情」，什麼才是大規模疫情？

他說，國台辦稱兩岸管道中斷原因「眾所皆知」，但實際上我方禽流感疫情仍依原管道通報陸方，甚至大陸的甘肅、遼寧今年5、6月有意進口櫻桃來台，也還依此管道通報我們可以進行下一步風險查驗工作，管道「並未中斷」，希望對岸尊重共同簽署的合作協議，進行常態性通報，才是促進緩和沒有中斷的兩岸關係的方式。

(中時 )