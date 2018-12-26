伍佰、盧廣仲跨年獨留台中 八三夭唱開場絕不輸小巨蛋

八三夭連續2年受邀擔任台中跨年晚會的表演嘉賓。（圖片提供：三立）

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2018進入倒數，由三立、中視聯播的「2019台中跨年后里麗寶場」晚會，今年獨家邀請了伍佰和盧廣仲獨家演唱之外，還邀請八三夭與茄子蛋2大樂團同台演出。八三夭去年也曾受邀擔任后里麗寶場的壓軸表演嘉賓，今年除了小巨蛋演出門票秒殺之外，他們也再度受邀擔任跨年晚會的開場表演嘉賓，還掛保證向粉絲喊話表示，當晚的演出絕對不會輸給小巨蛋的表演。

八三夭在今年夏天一連完成2場台北小巨蛋的超人氣「雙蛋天團」八三夭「一事無成的偉大」演唱會，在邁入2019年後，他們也將在3月23日（六）首度前進高雄巨蛋！對此八三夭還向主辦單位「JUSTLIVE 就是現場」爭取到讓夭怪村的會員，可以提前一週享有優先購票權利，演唱會門票預計在1月27日（日）全面開售。

為讓觀眾看到不一樣的跨年表演，主辦團隊更邀請三立8點檔台劇《炮仔聲》女主角陳子玄與王宇婕領軍演員群們，在跨年晚會上一起獻唱。曾是偶像團體「台灣女孩」成員之一的陳子玄，這回首度以演員身分首度登跨年晚會的舞台，擔任表演嘉賓也備感興奮，並表示，終於可以「拋家棄子」不用再跟老公到屋頂看煙火了！

她透露，之前曾以女團成員身分於跨年演唱的經驗，因為上台太緊張，跳舞還發生肢體障礙的小插曲，為了雪恥這次她也將會挑戰饒舌歌曲，但擔心自己太久沒有登台表演而忘詞，最近她也利用拍戲空檔練唱。

(中時 )

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