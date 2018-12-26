國際青少棒錦標》韓國戲劇逆轉奪冠 桃市新明季軍台灣最佳

擊出關鍵的三壘安打球員金載源回到休息區接受隊友擊掌鼓勵。（主辦單位提供）

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中時電子報
/綜合報導
桃園新明呂東翰單場3支安打。（主辦單位提供）

2018國際城市青少年錦標賽今天（26日）進行最後一天賽事，冠軍賽由日韓球隊進行，季軍獎盃則由台灣地主球隊桃市新明與東縣卑南爭奪，在平手局面時，新明李勛傑送回超前分，開啟4分大局，助隊終場以9比5獲勝。

3局下卑南靠著保送與2支安打先馳得點，不過下個半局新明立刻有所回應，以4支安打攻下4分，一口氣以4比1超前比數，5局上呂東翰敲出帶1分打點的長打，新明領先來到5比1。

但卑南也展現不服輸的韌性，單局出現4支安打，加上新明守備出現2次失誤，卑南也回敬4分攻勢，將比數扳成5比5平手。

新明不甘示弱，6局上連續出現6支安打再度灌進4分，比數形成9比5，這個半局率先擊出安打揭開攻勢序幕的黃保羅，後援2.1局沒被打者上壘，且還投出2次三振，完美關門，助隊以4分差拿下季軍勝利。

至於日本豐田與韓國京畿道的冠軍戰，戰完前6局，韓國仍以5比6落後，7局下2出局後金載源戲劇性揮出三壘安打，慌了手腳的日本投手連續出現2次保送塞滿壘包，下一棒李俊赫打擊造成日本失誤，韓國拿下再見分，以7比6精彩逆轉勝。

除了團體名次，以下為2018國際城市青少年錦標賽個人獎項得主：

打擊獎第一名：韓國京畿道 金載源（打擊率5成88）

打擊獎第二名：日本豐田 管沼哲生（打擊率5成71）

打擊獎第三名：日本豐田 桑垣秀野（打擊率5成29）

投手獎：桃市新明 林勁豪（2勝、自責分率2.33）

打點獎：韓國京畿道 朴英賢（12打點）

全壘打獎：韓國京畿道 朴英賢（2轟4打點）

教練獎：韓國京畿道 李在重

最有價值球員（MVP）：韓國京畿道 朴英賢

(中時電子報)

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