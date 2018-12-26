趙薇、蘇有朋睽違20年 法國合體開餐廳

2018年12月26日 19:30 中時 蕭雅玲

趙薇擔任《中餐廳》店長邁入全新一季，即將自1月6日晚間7時30分在中天開張。全新一季趙薇將蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱等人一同前往法國小鎮開設中式餐廳，藝人們不只要進得了廚房，也得出得了廳堂，每個人都要身兼廚師、櫃台、點菜員、跑堂，過程中經歷許多困難考驗。

蘇有朋與舒淇也在節目中親自下廚，做出鹹酥雞、滷味、紅燒肉、珍珠奶茶等台灣料理，在法國小鎮引起不少話題。蘇有朋在第一集就大秀拿手菜「鹹酥雞」，不論是調味醃漬、裹酥炸粉、熱起油鍋、撒上九層塔，步驟都十分到位，一上桌就大獲好評，點單率超高，連趙薇都忍不住大讚「你好厲害喔！」並喊話：「這一道一定要學起來」。

蘇有朋與趙薇當年一起拍攝《還珠格格》，睽違20年再次合體，卻不是一同拍戲，而是成了搭檔開起餐廳，兩人在法國小鎮一見面就上演「五阿哥與小燕子」的久別重逢戲碼，搭配《還珠格格》主題曲，瞬間勾起大家滿滿的回憶，趙薇更興奮地說：「這輩子沒吃過朋哥做的菜」。

蘇有朋除了在節目中做出台式鹹酥雞，還細心烹煮珍珠奶茶，只見蘇有朋專注地攪拌著鍋裡的珍珠，一點一點的加入黑糖試甜度，但第一次做出的成品還是讓眾人搖頭，直呼「太甜了」，沒想到好勝的蘇有朋為了調出極品的珍珠奶茶，連幾天都挑戰煮珍珠，最終做出極品珍珠奶茶，連趙薇、王俊凱、白舉綱也都搶著喝。

(中時 )