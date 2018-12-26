妙齡女跳水輕生羽絨衣太厚沉不下 網友跪求：啥牌子

2018年12月26日 19:41 中時電子報 吳家詮 /綜合報導 /綜合報導

女子跳水輕生載浮載沉，江面遼闊，岸上民眾無法下水救人，報警消防水艇趕往救人。（圖取自微博）

天寒地凍的天氣，一名妙齡女孩由於個人原因跳水輕生，不過因為她身上的羽絨衣太厚，並沒有沉入水中，反而在江面漂浮了半個多小時，這時她可能「後悔」，只見她努力往岸邊移動，卻被水流沖走，千鈞一髮之際，終於被趕來的消防隊員救起，上了岸後這名女開口第一句話是，「水太冷，不敢了！」。

這個新聞也隨之被PO上了網路成熱搜，但是網友的反應不是在女子的跳水原因，而是跪求「她穿了什麼牌子羽絨衣」、「這牌子羽絨衣要火了」、「這廣告打得太好了」。

據《揚子晚報》報導，昨天聖誕節當天上午，一名約20歲女孩從重慶奉節長江大橋上跳了下去，卻因為穿的羽絨服太厚，一直沒能沉下去，只能在江面上不斷地漂浮，持續了大概半個小時左右。

岸上的人看到後十分著急，卻沒辦法下去救援，只能打電話報了警。接到報案後，轄區派出所的警員和消防隊迅速地趕到了現場，然後聯繫上了奉節長江海事的工作人員，用快艇將這名女孩救了起來。

江水太冷，女子獲救後喊「不敢了」，警消趕緊給她披上毯子。（圖取自微博）

被救起後女孩依偎在救她的身上痛哭，說自己再也不輕生了。經過檢查後發現，女孩的身體並沒有什麼問題，只是被冰冷的江水凍得發抖。隨後民警將這名女孩帶到了附近的派出所取暖，並找來了乾淨的衣服給她換上，還幫忙聯繫了她的父母。

目前女孩已經被送到了醫院，她的家人也在接到通知後趕了過去，具體的跳江原因女孩並沒有說出來。但是網友們關注點都集中在了羽絨服上，跪求這是什麼牌子羽絨衣？歪樓升天了。

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