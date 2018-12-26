普悠瑪罹難家屬不滿調查 交通部將公開資料

台鐵普悠瑪出軌事故罹難者家屬不滿行政院調查結果，要求政府盡速成立運安會，並呼籲監察院介入調查。（陳祐誠攝）

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交通部今日普悠瑪事故受難者家屬舉行第三次說明會，家屬們要求政府盡速成立運安會，並呼籲監察院介入調查台鐵，會議中也質疑行政院調查報告避重就輕，列車出軌2個月仍無法對社會交代真相，交通部代理部長王國材則同意家屬訴求，將陸續公布調查資訊釋疑。

交通部與普悠瑪罹難者家屬整理出9點結論，包括：一、公布62個team plus簡訊群組人，姓名、職稱和權責；二、調查16：10客貨車檢修紀錄簿、列檢通報紀錄單，案發前記錄或事後補登錄；三、公開案發當天台鐵team plus群組簡訊內；四、綜調所簡訊誰決定發出？資訊來源來自何處？發送簡訊sop；五、訪談紀錄函詢當事人同意後公開；六、公開訪談人員名冊，並註記不願意公開訪談人員；七、公開ATP遠端監視系統之司機員教育訓練內容；八、交通部網頁設立專區，將相關資訊列入；九、家屬強烈要求下次會議到行政院。

家屬質疑，調查報告中許多疑點無法釐清，要求行政院重啟調查，同時不滿普悠瑪事故釀成18人死亡，交通部卻只提出17人懲處名單，讓亡者等不到真相。

王國材回應，按照程序，名單提出後要給相關人員5天的陳述機會，交通部的考懲會將於12月28日召開，再正式公布名單。另將於交通部官網設置普悠瑪事故調查專區，公開相關資料讓外界檢視。

陪同家屬參加會議的時代力量立委黃國昌批評，交通部曾說追究歷任局長，周永暉轉任觀光局長是否該下台？退休的鹿潔身以及轉任中國驗船公司董事長的范植谷，就算記過又有何用？呼籲交通部將案子送交監察院調查。

(中時 )

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