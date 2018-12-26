耶誕悲歌！瓜地馬拉8歲移民男童遭美拘留期間死亡

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美國海關及邊境保護局（U.S. Customs and Border Protection，簡稱CBP）扣押的一名8歲瓜地馬拉無證移民男童，25日凌晨不幸病逝。這已經是美國本月第2次發生拘留孩童死亡事件，此案也讓美國邊防單位再度遭到輿論嚴厲譴責。

CBP25日透過聲明指出，一名單位人員24日向上級通報，稱該名男童出現生病跡象，傍晚男童與父親被送往位於新墨西哥州阿拉莫戈多（Alamogordo）的醫院，診斷結果為感冒。

後來男童開始發燒，留院觀察約90分鐘後出院，醫師開給他抗生素等藥品。數小時後，男童身體狀況急轉直下，開始噁心、嘔吐，再度被送回醫院，25日凌晨即宣告不治。

根據瓜國外交部的說法，該名男童與他父親12月18日經由德州艾爾帕索郡（El Paso）入境美國，12月23日被轉送至阿拉莫戈多邊境巡邏隊。

CBP的聲明則指出，專業責任辦公室（Office of Professional Responsibility）會針對該局行動展開調查，該局也已向國土安全部及國會通報這起案件。

在此之前，同樣來自瓜地馬拉的7歲女童潔克琳‧卡爾（Jakelin Caal）與父親被邊境保護局人員逮捕後，不到1天就因脫水、休克，於12月8日不幸死亡。

(中時 )

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