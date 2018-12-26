陸資高雄買房 內政部：未禁止陸資取得

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高雄市長韓國瑜呼籲中央開放陸資高雄買房，內政部表示，有關地方首長擬爭取「開放」陸資投資不動產，內政部表示，陸委會在民國2002年修正兩岸人民關係條例第69條規定，將陸資取得我國不動產由禁止改為許可制，已開放陸資來台取得不動產。

內政部表示，其中如為從事工商業務經營之廠房、營業處所或辦公場所需要，或有助於整體經濟或農牧經營之投資，均得依規定申請許可後取得不動產，並無特殊限制。

內政部另指出，目前對於陸資取得不動產的相關許可措施，主要是針對自然人取得住宅的部分進行規範。對於自然人，規定每人得基於自住需要，單獨取得1戶並供住宅用。至於購買登記完畢後3年內不得移轉，並對自然人取得之不動產訂有長期總量、每年許可數額及集中度數額等管制，是為避免取得不動產集中於特定地區，及可能造成陸資炒作房地產市場疑慮之因應措施。

內政部表示，地方首長如對於中央相關政策提出意見，期待能清楚提供具體內容及建議方案，讓地方及中央能朝正確方向共同努力健全整體房地產市場發展。

內政部強調，開放陸資來臺取得不動產，是順應全球化潮流並有效運用資金及技術，期待提升整體土地資源開發利用，但並不樂見陸資來臺有炒作市場、影響社會安定或致生國安上的疑慮。不動產市場的榮景不能僅依賴外資或陸資，經濟持續成長的動能及安居樂業的繁榮社會，才是讓房地產市場能永續穩定發展的重要基石。

(中時 )

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