B群可提神可助眠 專家表格解密關鍵吃法

2018年12月26日 20:01 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

一天盯手機超過12小時，常常覺得眼睛痠澀；吃B群卻還是很想睡？膠囊、粉泡、咀嚼錠服用方法霧煞煞，會影響吸收嗎？營養保健品的食用方式、時機和劑量都是學問，選對、吃對，健康才能加分。

Q：大家都說B群能提神，還有人說能助眠？

沒錯。B群是協助酵素代謝營養素的輔酶，本身不含熱量，各種維他命B各司其職，將攝取的營養素轉化為身體所需的能量，讓人感覺有精神。B群也有安定神經的作用，其中B3、B6、B12能幫助褪黑激素分泌，有助眠效果。

Q：肩頸痠痛吃B群有效嗎？

要看痠痛原因，維他命B群能穩定神經，對輕、中度神經性的疼痛有效。安德復復健專科診所院長曾清祥表示，肩頸痠痛有可能是神經發炎或肌肉發炎，例如頸椎神經壓迫、椎間盤突出、運動姿勢不良等。但如果是長時間單一姿勢造成的肌肉痠痛，有可能是發炎，這時可以考慮攝取維他命C或D，「維他命C、維他命D可以抗發炎，維他命C也能促進結締組織修復。」那維他命B群的角色呢？

曾清祥指出，肌肉發炎以補充維他命C跟D為主，B群角色雖然不重但仍可以使用。如果是單純肩頸肌肉痠痛，可以熱敷，通常1～2星期便會康復或改善，但如果是神經造成的疼痛可能持續更久，因此曾清祥建議，通常超過1個月或吃消炎藥都沒有改善，就要就醫檢查是否有其他問題。

Q：提神、助眠，B群劑量該怎麼吃？

B群劑量愈高提神效果會愈好，尤其是B1、B2。整體來看，吃B群只要不超過上限值，即使每天吃也沒問題。若要助眠，則依循國民健康署所訂的「每日建議劑量」，吃高劑量反而會睡不著。

（B群提神這樣吃可提神／康健雜誌）

（B群這樣吃可助眠／康健雜誌）

Q：喝酒吃B群就能降低肝臟傷害？

酒精代謝需要更多B群，因此補充B群能讓肝臟保持正常的功能，並減輕隔天的宿醉症狀，但無法阻擋酒精傷肝。林口長庚紀念醫院肝臟科主任林俊彥指出，不能因為有維他命B群或解酒產品就喝更多酒，因為大量酒精進到體內就有害。

長期飲酒會造成胰臟炎、酒精性肝炎、肝硬化等，間接導致糖尿病、營養不良和各種癌症。平時聚餐、小酌是可以的。根據研究，東方男性一天最多2杯酒，女性則以1杯為限。所謂1杯，指的是340cc的啤酒、142cc的葡萄酒或43cc的烈酒。「但一般人很少會算自己喝了多少，」林俊彥建議，以不要喝「醉」為底線，「『醉』是人體自我保護的機制，如果靠解酒產品一輪又一輪地喝，如同把保護機制關掉，身體一定會出問題。」

(中時電子報)