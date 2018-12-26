陳珮騏子宮肌瘤如拳頭大 營養師教6招可預防

2018年12月26日 20:21 中時電子報 陳儷方 ／編輯、 康健雜誌 ／文 ／編輯、／文

41歲女演員陳珮騏長期拍攝八點檔，時常得熬夜趕戲、作息不規律，結果累壞身體，健康亮紅燈，甚至出現賀爾蒙失調、生理期出血量多如血崩等狀況。陳珮騏透露，十年前就已經長出子宮肌瘤，近期將會動手術處理。

陳珮騏坦言，自己從十年前拍攝《真情滿天下》時，就已經出現子宮肌瘤，原本有定期追蹤，以為情況穩定，沒想到隔了3年再檢查，子宮肌瘤竟從6公分成長到現在已經將近10公分，宛如拳頭般大，她也因此決定將在《金家好媳婦》殺青後，進行手術處理肌瘤問題。面對粉絲親友的關心，陳珮騏也哽咽直呼非常感動，也希望大家不要太擔心。

子宮肌瘤是肌肉細胞形成的良性腫瘤。事實上，全台灣有子宮肌瘤的女性相當多，根據調查，子宮肌瘤的發生率為20∼50％，隨著年齡增加而有上升的趨勢，是婦產科最常見的骨盆腔良性腫瘤。40~50歲發生率最高，可能高於50％，也就是說，2個人裡面就有1個人可能罹患子宮肌瘤。

子宮肌瘤的症狀除了和肌瘤大小有關外，也與肌瘤所長的位置相關，雖然很少造成死亡，卻帶給女生很大的困擾。一般來說，大部分的人不會有明顯的症狀或感覺，只有情況較嚴重者才會出現月經疼痛、不定期出血、下背疼痛、腹脹、頻尿、便祕等症狀，甚至導致流產、不孕。

（飲食多吃蔬菜、水果，BMI指數維持在標準範圍內，有助減少子宮肌瘤發生率。圖片來源：shutterstock）

營養師不藏私 6要訣防子宮肌瘤

遺傳、代謝、壓力、飲食、環境賀爾蒙等多重因素，都跟形成子宮肌瘤有關，想要避免肌瘤增大或復發，營養師們提供以下6點要訣：

● 避免吃油炸、燒烤食物：高溫烹煮的食物通常含丙烯醯胺及多環芳香烴，屬於環境賀爾蒙，油炸及燒烤食物食用過多容易使體內賀爾蒙失去平衡，導致肥胖問題的產生，而丙烯醯胺在動物或細胞實驗中也證實了會造成神經毒性、基因毒性、生殖毒性及致癌性。

● 避免喝酒、過度肥胖、熬夜：喝酒、過度肥胖、熬夜，都容易傷肝或引發脂肪肝。肝臟是調節賀爾蒙的重要角色，健康的肝臟可以降低子宮肌瘤形成的機率。

● 維持體重：財團法人國家衛生研究院的子宮肌瘤臨床指引指出，肥胖者體內雌激素含量較高，發生子宮肌瘤的機率也可能比較高。當BMI大於25.4kg/m2，罹患子宮肌瘤的機率是一般人的2.3倍。

● 多吃蔬菜水果：飲食中增加攝取蔬菜水果量，相對於經常攝取加工肉品（火腿）或紅肉者，有助於減少子宮肌瘤的發生率。

● 限制咖啡飲用量：美國波士頓大學公共衛生學院斯隆流行病學中心研究發現，每日攝取超過500毫克的成年女性（建議為300毫克／日），罹患子宮肌瘤風險可能會增加。（約是超過1杯半至2杯大美式／天）

● 規律運動：相較於每周運動小於兩小時的女性，每周規律運動7小時更能降低子宮肌瘤風險，最高甚至可降低4成機率。

(中時電子報)