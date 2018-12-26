坎城鍍金話題電影《夏》 明年1月高雄搶先首映

《夏》以黑白光影，捕捉了蘇聯一代搖滾巨星維克多崔真實人生。(高雄電影館提供)

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《天使怎麼了》男版瑪麗蓮夢露因好玩殺人。(高雄電影館提供)
奧斯卡外語片大熱門《沒有煙硝的愛情》。(高雄電影館提供)
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高雄市電影館今天公布首映消息，被視為是奧斯卡外語片大熱門的《沒有煙硝的愛情》與同於今年坎城獲獎的《夏》，繼台北影展秒殺首映後，電影館將於明年1月27日放映，更將同步全台，18日推出首輪電影《天使怎麼了》。

奧斯卡最佳外語片《依達的抉擇》導演帕威帕利科斯基暌違五年新作《沒有煙硝的愛情》，以編年體描繪冷戰時期一對情侶跨越鐵幕兩端與四地的傾情愛戀，風格化的黑白攝影，書寫時代下的動盪愛情，雖不明指政治，卻在流離光影，道盡時代的變遷。

俄羅斯電影《夏》以黑白光影，捕捉了蘇聯一代搖滾巨星維克多崔真實人生，他所屬的KINO樂隊，是俄羅斯首支搖滾勁旅，更在蘇俄解體前風聲鶴唳的八十年代初期爆紅，可說是俄羅斯的「滾石樂團」！而在當時，維克多的搖滾被視為一個時代標誌，唱出了八〇年代的青春躁動，精準再現了理想青年以音樂衝撞時代的反叛精神。

電影中大衛鮑伊、路瑞德、伊吉帕普的金曲不斷，也因其精彩音樂表現，讓電影拿下坎城影展最佳原聲帶獎。不過，導演基里爾賽勒布倫尼科夫因被俄羅斯當局羅織罪名軟禁，而缺席坎城影展，2017年更有超過5萬名請願者上陳要求釋放基里爾賽勒布倫尼科夫。

(中時 )

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