單親媽媽醜到被退婚 發誓賺錢整容後升天了

可以想像以前的她是醜到被退婚的女孩嗎？（圖取自Huyen臉書）

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中時電子報
/綜合報導
Huyen整型美容後冶艷誘人，這讓她變得更加自信，在工作上也愈發順利。（圖取自Huyen臉書）

「有潛能使鬼推磨」，有錢也能被嫌醜到爆的女郎變成驚為天人。一名單親媽媽因外貌被嘲笑，婚姻也很失敗，生了女兒卻被男方家長反對退婚，但她在3年之間花了3萬元進行整容後，卻驚豔眾人，逆轉人生。

據馬來西亞《星島日報》報導，這名胡志明市28歲的單親媽媽Huyen在facebook分享了自己整型前後的經歷，稱自己曾因外貌被人嘲笑，讓她下定決心存錢整容。

她也曬出了整容前的照片，照片中的她曾經皮膚黑和單眼皮。她說，因為外貌太醜，總被歧視，男友家人也反對她。即使生下孩子，還是慘被拒婚，讓她下定決心努力賺錢整型。

報導稱，Huyen的工作是一名助理，平時上班只能將女兒寄放在媽媽家，每到週末才能去探望一次。她不斷存錢整容，3年間總共花費了約台幣13萬餘（越南幣1億元）元，她指出「由於經濟環境差，我在整容後也沒休息多久就開始工作，在隆胸後的第3天便忍著痛楚去上班，這是讓我感到最痛苦的時間。」

Huyen表示不後悔整容，還會繼續存錢整整鼻子。（圖取自Huyen臉書）

她的母親起初擔心健康問題，反對她整容，不過在看到女兒整容後的驚人變化，也漸漸接受了她。整容後，之前的朋友們也被她驚豔了，這讓她變得更加自信，在工作上也愈發順利。

目前她對自己的外表感到相當滿意，她表示不後悔整容，還會繼續存錢整整鼻子。

(中時電子報)

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太醜被男友拒婚，努力賺錢整容後簡直變了一個人。（圖取自Huyen臉書）

Huyen整型前被男友嫌醜到退婚是這樣子嗎？（取自Huyen臉書）
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