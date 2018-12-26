南瀛天文館1月3日夜間開館 邀民眾欣賞象限儀座流星雨

2018年12月26日 20:46 中時 李其樺

象限儀座流星雨當晚，南瀛天文館將在現場設置專業望遠鏡，提供民眾觀賞流星雨。（南瀛天文館提供）

象限儀座流星雨示意圖。（南瀛天文館提供）

年度三大流星雨之一的象限儀座流星雨，將在台灣時間1月4日早上10點左右登場，南瀛天文館將於明年1月3日晚上7點到12點，在賽堤廣場舉辦象觀星活動，鼓勵民眾新年走訪天文館，與家人、朋友共度浪漫的「流星夜」。

南瀛天文館表示，3日當晚除了有流星雨的專業講座、星座辨認教學、漫談中國古天文和神話故事等活動外，現場更架設大型望遠鏡進行觀測，同時也提供餐飲與天文館文創商品等販售服務，並開放戶外的賽堤廣場草地，邀請民眾躺下來一起數流星。

流星雨是散落在宇宙中的彗星碎片，當地球沿公轉軌道運行並經過這些碎片散落的地帶時，碎片以高速投射方式進入大氣層而形成的天文景象。由於碎片散落區域與地球公轉軌道皆為固定，因此每年固定時間，都有機會看到流星雨。

象限儀座是一個已被廢棄的古老星座，而目前輻射點的位置大約於牧夫座的區域，而牧夫座大約在1月4日凌晨0點後，從東北方的地平線升起，由於當天接近新月，屆時只要在光害少、空曠的地方，不需要借助望遠鏡，都有機會看到流星雨。

據國際流星組織（IMO）指出，當天象限儀座流星雨群平均每小時天頂流星數ZHR可達120顆，但也可能爆發到每小時200顆左右，是2019年絕對不可錯過的天象。

(中時 )