臺灣運彩拋磚引玉 盼吸引更多企業加入贊助行列

2018年12月26日 20:29 中時電子報 綜合報導

百大企業共襄盛舉 企業贊助體壇未來

台灣運彩宣布贊助現金200萬元予運動贊助媒合平臺。(神準國際行銷提供)

為鼓勵民間企業持續贊助體育運動，培育更多臺灣體壇的傑出選手，教育部體育署設立「體育運動贊助資料庫媒合平臺」，統整臺灣優秀運動員及運動團隊的經費及物資需求，並於今年攜手「神準國際行銷有限公司」，提供贊助企業完全免費的媒合諮詢及多元化回饋方案服務，以提升企業的贊助意願。

教育部體育署今(26)日於高雄國家體育場舉行企業贊助說明會南一場，由熱血主播徐展元擔任主持人、臺灣運動彩券股份有限公司副總經理蔡明哲等貴賓出席，並邀請媒合平臺宣傳片主角之一的屏東縣來義高中舉重隊盧映錡教練、曾效力於中華職棒兄弟象隊，目前任教於高雄市新光高中棒球隊的蕭任汶總教練、昔日HBL「綠色神盾」松山高中大前鋒，現任屏東高中籃球隊的總教練「大蛇」鍾積慶等人與會。

教育部體育署表示，國內的體壇好手屢屢在各項賽事創下佳績，亦是在國際社會上提高臺灣能見度的絕佳途徑，但許多基層選手受限於訓練資源或國內外出賽經驗累積不足，間接限制選手原本無限的發展潛力。因此，教育部體育署為致力為選手提供更完善的資源及更優質的訓練環境，期盼能再結合民間企業力量作為選手的堅強後盾，讓選手更無後顧之憂去挑戰更高層次的運動殿堂。

與會的蔡明哲副總經理表示，臺灣運彩透過發行營運的運動彩券，長期提撥運動發展基金，讓政府能夠支持更多國內運動及選手發展。本次為了響應教育部體育署「體育運動贊助資料庫媒合平臺」，臺灣運彩將再針對平臺上的學校運動團隊進行經費贊助，希望更多的企業也能加入贊助行列，一起幫助更多的選手能在運動場上發光發熱。

無論頂尖或基層運動員的辛苦訓練，都值得被社會重視及珍惜，選手遭遇資源缺乏的情況，多數也無法有效對外界求援，「體育運動贊助資料庫媒合平臺」持續擔任運動員發聲管道，期望能有越來越多的企業與教育部體育署共同努力，讓更多具有天份的選手，能更有能力及資源去追逐自己的夢想，為臺灣體壇創造出更多臺灣之光。

(中時電子報)