伊正問鼎金鐘之作 《完美正義》將播

2018年12月26日 20:23 中時 洪秀瑛

伊正。（公視提供）

劉奕兒與伊正。（公視提供）

伊正。（公視提供）

古斌（左起）、伊正、王家梁。（公視提供）

伊正（左）與王家梁。（公視提供）

新生代導演詹家維執導的公視新創電影《完美正義》，將於12月30日週日晚上十點於公視播出。日前在【公視影展×光點華山】專題影展首映座談，演員古斌、王家梁、夏語心、劉奕兒異口同聲說，這次拍戲最難忘的回憶的是收到劇組提供厚達三公分的拍攝說明（Greenlight Book），伊正更在幕後花絮訪問時表示：「能有這本真的如獲至寶，我將永遠的收藏！」

詹家維說，這次試著以電影拍攝的規格製作拍攝說明，希望透過一連串有系統的規畫，將各組工作人員的專業，聚合在一本拍攝說明上，也能在有限的製作期中，讓工作人員活得像個人樣，「它或許不是非常完美，但是可以確保工作進行順利的聖經（Bible）、字典」。

劉奕兒開玩笑說，這是拍戲以來，第一次在拍攝前一個月收到一本「聖經」，讓她思考可以為角色、導演多做些什麼。王家梁也說，收到時腦中閃過一個念頭：「導演送給我一本『辭海』做什麼？！」引來全場大笑，至今這本則珍藏在電腦桌中，與他相伴。

伊正在幕後花絮訪問時說：「這是一本讓我超訝異的書！」其中包含每場戲大綱、場景圖、演員定裝照、拍攝鏡位等，「我一直覺得，這是一本偷偷藏在導演私人行頭裡的工具書，但是這次每個演員都有一本，讓演員完全了解導演的執行面，以及推敲自己可以發揮的空間，能有這本真的如獲至寶」。

在《完美正義》劇中，伊正父愛大爆發，扮演失去獨子的父親趙順昌，特別是自己是個警察，卻無法保護自己的小孩，內心的傷痛與掙扎，難以言喻。在潛移默化中，父愛更昇華為大愛，賺人熱淚。由於這角色搖擺於黑暗與光明面，對伊正深具挑戰，再加上角色的底子豐厚，可以有不同的表演方式。當演員逾28年的伊正說：「這次把逐漸淡忘的表演慾望都挖出來！」希望觀眾可以感受到他的表演深度。

(中時 )