國台辦：大陸非洲豬瘟並非「大規模疫情」

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旺報
賴志昶

針對總統蔡英文日前希望陸方不應隱匿非洲豬瘟疫情，國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光26日指出，大陸非洲豬瘟疫並非「大規模疫情」，且有關方面始終按照「及時、公開、透明」的原則進行疫情發布，及時向世界動物衛生組織等國際／區域組織、相關國家和地區進行通報。

在26日國台辦例行新聞發布會上，馬曉光回應記者提問指出，自今年8月大陸發現非洲豬瘟疫以來，相關部門和地區採取有效措施，嚴格開展疫情處置，目前疫情趨於平穩、總體可控，「中國政府防控疫情的措施和成效，得到聯合國糧農組織的肯定」。

馬曉光說，兩岸簽有《海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議》，用以解決涉及兩岸貿易的農產品和食品安全信息的通報問題；台灣方面長期以來沒有進口大陸豬肉，所以非洲豬瘟疫疫情通報並不適用上述協議。

馬曉光稱，2004年海峽兩岸發生禽流感疫情後，兩岸雙方經過溝通，確定以海峽兩岸農業交流協會和台灣財團法人農村發展基金會作為兩岸非貿易農產品疫情訊息交換和防控交流的民間渠道；但2017年台灣相關基金會人員被改換、業務被轉型，導致雙方聯繫中斷。

馬曉光表示示，台灣作為世界動物衛生組織的成員，可及時獲得動物疫情信息；至於國台辦和陸委會、海協會和海基會之間的渠道為什麼中斷，「我想原因是眾所周知的」。

馬曉光強調，疫情發生以來，大陸海關通過進手機、進客艙、進車廂等方式，加強口岸防控宣傳，提示旅客遵守入境地的相關規定，迄今已發放3.5萬冊宣傳單，6000萬條提示訊息。

(旺報 )

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