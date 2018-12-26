厭世動物園X臺虎啤酒 首推聯名水果酒 「月光光Ｘ夢甜甜」

2018年12月26日 20:39 中時 李承陽

厭世動物園與台虎啤酒合作產品。

擁有18萬粉絲支持的插畫「厭世動物園」首次與臺虎啤酒跨界聯名合作，打造兩款「厭世水果酒」，分別是「月光光百香水果酒」與「夢甜甜蘋果水果酒」，今（26日）在啜飲室大安與臺虎首席釀酒師許若瑋舉辦新品發表記者會，對於此次合作「厭世動物園」作者厭世姬雀躍表示自己超愛喝啤酒，推出厭世酒款，好喝到天天不厭世。

「厭世動物園」與臺虎啤酒首推兩款聯名水果啤酒，作者厭世姬與臺虎首席釀酒師許若瑋於今舉行新品發表會，兩人笑說「合作完全是天注定」，厭世姬先分享合作想法，她說九月時，赴日本參加活動，推出一款空氣啤酒瓶，沒想到引發討論且熱賣，讓她興起要真的「賣酒」的念頭，她也開玩笑大讚自己早就走在很前面，九月就推出「空氣瓶」，比台中空氣瓶還早推出。

而臺虎首席釀酒師許若瑋是「厭世動物園」頭號大粉絲，平常最愛用插畫貼圖回應同事，一知道要跟「厭世動物園」合作，排除萬難就要跟作者一起開會；兩方想法契合，一拍集合，厭世姬也說：「人生有時候就是一種順其自然吧！」

依循「厭世動物園」風格，推出以人生百態「酸甜苦辣」為核心概念，推出酸、甜兩種風味，以百香果、蘋果調製成「月光光百香水果酒」與「夢甜甜蘋果水果酒」，此次的酒標以知名插畫家「厭世動物園」跨刀，以最拿手的動物角色呈現上班族的無力與厭世感，用最貼近生活的情境描述酒款故事。

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(中時 )