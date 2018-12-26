中央政府鬥成一團 深綠媒體人4個字形容

蔡英文總統。 （圖／本報系資料照片）

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中時電子報
美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／本報系資料照片）

劉寶傑指出，現在總統府與行政院、外交部與駐日代表、行政院與教育部等鬥成一團，美麗島電子報吳子嘉解讀，這叫做「末代王朝」，末代王朝就是掏空、內鬥，內鬥持續不斷，好戲連連！根本問題就是2020年提名誰！

劉寶傑25日在《關鍵時刻》指出，九合一選舉大敗之後，總要療傷止痛，總要些養生息吧，結果沒想到，全台六都，議長都送給別人。甚至在中央，總統府跟行政院、行政院跟教育部、外交部跟駐日代表，大家鬥成一團？

對此，美麗島電子報吳子嘉指出，這叫做「末代王朝」，末代王朝就是掏空、內鬥，幾千年歷史屢見不鮮。

吳子嘉也舉例，吳釗燮憑什麼去管謝長廷？「吳釗燮是民進黨小咖，謝長廷是民進黨大老，謝系領導人，有派系，有兵馬」，是了不起的人物！「所以民進黨已經陷入混亂了」，吳釗燮掌握外交系統，但也罩不住謝長廷，只有被打臉的份。吳子嘉也預測，謝長廷不會讓步的，一定會繼續做到底，後面還會丟什麼東西，還不知道！

至於葉俊榮的問題，吳子嘉爆料，本土社團將在周四開記者會，要求蔡英文不要參選2020總統，這是要挺賴清德的，直接打蔡英文，但「這害死賴清德」，吳子嘉說，「愛之適足以害之」，因為這涉及「愛台不愛台」的分辨，又搞這一套東西出來，會繼續再鬥。

吳子嘉預期，賴清德很快會離開政府，離開後會部會甘於蟄伏、修身養性？不知道，但「葉俊榮是在幫蔡英文掃除2020年障礙、地雷」，葉俊榮就是蔡英文的人馬，根本不甩賴清德，賴清德也不是真的要開除葉俊榮，賴清德也只是對後面的黨團做交代，這整個事情是一個劇本，是一個腳本的演出而已，最後皆大歡喜，因為蔡英文拔掉引信。但吳子嘉指出，一些本土社團，週四要開記者會，所以又有精采好戲上演了！

吳子嘉強調，內鬥持續不斷，好戲連連！根本問題就是2020年提名誰！

(中時電子報)

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