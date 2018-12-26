《烈火如歌》奪冠 迪麗熱巴登雙冠王

迪麗熱巴（左）和周渝民。（LINE TV 提供）

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迪麗熱巴和周渝民。（LINE TV 提供）
馮紹峰和趙麗穎。（LINE TV 提供）
蘇志燮有魅力。（LINE TV 提供）

LINE TV今公布「2018年熱門觀劇排行榜TOP10」，冠、亞軍分別為《烈火如歌》、《一千零一夜》兩部女主角都是大陸女星迪麗熱巴，拿下雙冠女主角。由周渝民、迪麗熱巴聯手的強檔古裝大劇《烈火如歌》在LINE TV站上瀏覽次數超過1053萬，在兩岸市場都引起話題，也成功帶動戲劇瀏覽量，劇中迪麗熱巴虐心愛戀周渝民，但在《一千零一夜》化身為愛做白日夢的美少女，追愛勇往直前，也看到了迪麗熱巴的多種樣貌。

第三名的《女兵日記》，同時也是台劇之冠。排行榜上的第四名韓劇《我身後的陶斯》，同時是韓劇的第一名，由蘇志燮主演，身為前情報員，為了調查案件，擔任起鄰居雙胞胎的保母，與小朋友的爆笑互動成該劇一大亮點。

第七名則是趙麗穎最新都會愛情劇《你和我的傾城時光》，而趙麗穎與馮紹峰婚後首部合作演出的古裝大戲《知否知否應是綠肥紅瘦》目前也在LINE TV播出。青春偶像校園陸劇《人不彪悍枉少年》由侯明昊、萬鵬主演，好笑又苦澀的青春生活，短短上線不到2個月的時間就衝上排行榜第八名。

(中時 )

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