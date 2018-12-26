任命管中閔台大校長案 蔡英文首度發言：沒有所謂總統默許

2018年12月26日 20:58 中時 曾薏蘋

針對台大校長事件，蔡英文總統今晚首度打破沈默表示，教育部長僅在記者會前一小時透過簡訊告知，也未遵照賴院長指示向總統報告，就逕自宣布決策，「我跟賴院長都相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受」。一個清楚的事實是，無論是台大校長遴選的爭議，或是教育部長的決策，都沒有所謂總統默許的問題。

總統說，這樣的操作無助於解決問題。政府在處理台大校長遴選爭議過程中，確實遭遇許多困難，例如現行制度並不周全，如果沒有校方積極配合，就容易落入無止盡的僵局。對此，政府會深切反省檢討，並虛心接受各界批評。

總統在臉書指出，處理台大校長的遴選爭議，當然是教育部的權責。不過，身為執政團隊一份子，教育部長僅在記者會前一小時透過簡訊告知，也未遵照賴院長指示向總統報告，就逕自宣布決策，我跟賴院長都相當錯愕，也讓許多國人感到不解，難以接受。

總統說，台大校長的遴選案，之所以引發社會高度爭議，關鍵就在台大校方和遴選委員會在過程中的種種瑕疵，包括：遴選委員會的企業代表，選擇企業獨立董事擔任校長，是否有利益迴避的問題？營利事業代表在國立大學校長遴選制度中所佔的比重，是否影響國立大學的自主性？以及，接受遴選的候選人，擔任企業獨董的資訊是否應該事先揭露等等。台大是台灣最高學府，理應面對社會最高標準的檢驗，監察院也已就本案提出糾正，但顯然台大校方和遴選委員會都置若罔聞。

她說，面對大學自治，即使身為總統，對於校長的人選，也沒有置喙的餘地。「但我同樣期待，大學自治應該對程序正義有所堅持」。

總統強調，一個清楚的事實是，無論是台大校長遴選的爭議，或是教育部長的決策，都沒有所謂總統默許的問題，這樣的操作無助於解決問題。政府在處理台大校長遴選爭議過程中，確實遭遇許多困難，例如現行制度並不周全，如果沒有校方積極配合，就容易落入無止盡的僵局。對此，政府會深切反省檢討，並虛心接受各界批評。

(中時 )