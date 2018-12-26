美股跌太凶 對沖基金建議可逢低買進

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美股近來潰不成軍、上周還締造10年來最大單周跌幅，不過善於危機入市的Appaloosa對沖基金公司創始人泰普（David Tepper）認為，在美股歷經大幅回檔後，現今是逢低「少量買進」的時機。另一個重量級對沖基金集團Leuthold投資長波森（Jim Paulsen）也表示，美股12月慘跌其實有助它在2019年再創新一波漲勢。

泰普接受CNBC專訪時聲稱，雖然市場依然艱峻，投資人仍須謹慎曝險部位，不過經過美股上週狂瀉，週一又再度下跌，已給他少量買進股票的機會。泰普目前管理的基金資產規模約為140億美元。

根據GuruFocus前10大持股資料顯示，今年第三季，泰普5大持股部位分別是美光、臉書、Allergan、阿里巴巴與谷歌母公司Alphabet。

GuruFocus指出，其中泰普持有美光3600萬股，約占其資產配置的29.03％。自從他在2016年第四季建立該部位後，迄今該投資回報率仍處損益平衡。另外泰普持有臉書330萬股，占比重為9.68％，報酬率預估為1％。

據內情人士透露，今年第三季過後，泰普的Appaloosa已賣出蘋果股份，如今該部位僅剩10萬股，價值約2230萬美元。

常在危機中賺取高報酬的泰普，因為在2009年金融危機後買進金融股，讓公司大賺70億美元，他也在當年成為賺最多的對沖基金經理人。

另一名對沖基金大咖波森則認為，美股遭遇近來大幅慘跌已逐漸逼近谷底，他預期充斥於市場的悲觀氣氛應該很快就會結束。

他指出，未來經濟數據料將轉趨疲，這可望說服聯準會（Fed）、債市交易商與投資者有關利率不會再度攀升，他甚至預期Fed在明年恐都不會升息，有助負面氣氛一掃而空，激勵標普500明年上半年再度回到歷史高位。不過他也警告這波牛市只剩最後一波漲勢就將畫下句點。

(工商 )

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