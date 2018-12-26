蔡明亮拍片首度少了李康生？宣告明年回歸影廳放映

2018年12月26日 21:18 中時 徐桐炘

中山堂於26日舉行82歲館慶並慶祝升格為國定古蹟，邀請名導蔡明亮創作電影《光》，紀錄光影在中山堂的微妙變化，但因經費有限，蔡明亮被曝一聽到價格時完全沒說話，他也自虧：「我很貴。」但他和中山堂的淵源深厚，決心拍出高質感影片，笑言：「我不拿錢就好了！但團隊還是要啦！」

「沒想到有機會拍中山堂的臉，我當成老人家在拍。」蔡明亮曾在此處經營咖啡廳，至今仍會心動想重開店，但想起當時得用盡心思經營，「告訴自己不可以了！」今年初重回中山堂拍攝新片《你的臉》，11月又接到中山堂邀拍短片，特地赴中山堂仔細場勘5、6次，成本僅夠短短拍攝2天，原本氣象預告還是陰天，但最後都幸運遇上好天氣。

該片有三大特色：「有配樂、有運鏡、沒人物。」首度挑戰無人物電影，難道不想把李康生放進最熟悉的中山堂？蔡明亮笑回：「那樣太矯情了！」雖也不愛配樂，又鍾情定格長鏡頭，但在陽光灑落的中山堂，配上現場國樂團練習的音樂，讓他選擇運鏡，音樂則是他在金馬閉幕片放映後演唱的〈有一點光〉無人聲版本，他開玩笑說：「這樣省成本！」

蔡明亮久未在影廳放映電影，但他確認《你的臉》和《光》將於明年在影院上映，他其實別有用心：「劇情片就想去美術館，非劇情片就想在電影院。」希望擴展觀眾的接受度。談起拍片計畫，他表示除了會繼續拍李康生的生活，還致力於舊片保存，已完成《黑眼圈》數位化，接著進行《不散》的修復，他也願意繼續挑戰VR，「等人來找，想讓這件事情更成熟。」

(中時 )