能摧毀航母艦隊基地 俄核動力無人潛航器水下測試

2018年12月26日 21:20 中時電子報 盧伯華

俄羅斯軍方公布海神無人潛航器

俄羅斯國防工業人士向媒體透露，俄羅斯軍方近日已開始進行可攜帶核武的核動力洲際無人潛航器「海神」(Poseidon)的水下測試，為避開潛在敵人的監控，俄軍方選擇在外界無法偵測的海域進行試驗。

塔斯社引述俄羅斯國防工業人士的話報導說，這一新型核動力無人潛航器上配備了專門研製的核動力裝置，不過，目前進行的是實驗設計工作的一部份，並非全面的海上運行測試。

據消息人士稱，在試驗期間，俄羅斯海軍使用一艘核動力潛艇作為海神無人潛航器的載具。

報導說，海神無人潛航器工程已列入2018 - 2027年的國家武器計劃，海神將在計劃到期前交付給俄羅斯海軍。

俄羅斯總統普丁是在3月1日向俄羅斯議會發表國情咨文中首次提到這項號稱「獨一無二」的新式武器，這是一種同時可攜帶常規和核彈頭的核動力無人駕駛水下航行器，能夠摧毀敵方基礎設施、航空母艦戰鬥群和其他大型目標。

海神無人潛航器可搭載配備核彈頭的高速深水魚雷。圖為高速深水魚雷想像圖。（圖／塔斯社）

據俄羅斯國防工業部門透露，海神無人潛航器以核動力驅動，航速高達70節（時速130公里），潛航深度超過水下1千米，能配備2兆噸當量核彈頭的高速深水魚雷，可以快速隱密地徹底擊毀敵方海岸的加固堡壘與其他大型軍事設施。

美媒《商業內幕》曾指出，這項俄軍最新武器可說是「普丁的末日機器」，它配備具有核彈頭的魚雷一旦擊中目標，將能在敵方海岸掀起高達91公尺的巨大海嘯。

俄羅斯軍事分析師指出，海神是以大深潛、高航速以及接近目標航行路線的對敵不可預測性來實現的。其獨一無二的性能，可以使俄國海軍成功應對寬闊海洋上的航母戰鬥群。

俄羅斯專家表示，海神無人潛航器將先以核潛艇為載具並於水下投放，然後借助自身核動力裝置進行洲際潛航，其航速快過新式魚雷、潛艇和某些水面艦船，且航行噪音較低。

(中時電子報)